ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

永慶房屋創新房產科技 根據消費者財務能力精準找房（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「買屋力找房」科技工具，能夠根據消費者的財務能力，快速篩選適合房屋。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

房屋買賣涉及金額龐大，一般民眾購屋往往需要仰賴房屋貸款才能順利成家，因此根據自備款和房貸規劃進行房屋價格的篩選就變得非常重要。為了解決消費者痛點，永慶房屋推出「買屋力找房」服務，幫助消費者快速找到適合自己總價帶的房屋！

永慶房仲網「買屋力找房」快速找出適合房屋！
在永慶房仲網上，消費者可先進入「買屋力找房」服務，只要選擇找房的地區、自備款金額、每月能夠負擔房貸的額度、貸款年限、當前房貸利率，永慶的科技工具就會根據消費者的財務負擔能力，自動計算出適合的參考總價，同時提供符合總價帶和區域條件的房屋給消費者參考，大大提升消費者的找屋效率！

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，在找房的過程中，消費者若是對房屋有興趣，除了直接致電經紀人之外，還可以點選物件頁面上的「線上問」功能，線上洽詢永慶房屋經紀人員關於房屋細節和當前房貸狀況，甚至直接安排帶看。也可以請經紀人員推薦更多類似物件，加速找到自己的理想居所。

消費者跟永慶房屋經紀人員連繫後，永慶房屋經紀人員可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件，讓找房更方便。「i特助」還支援多人討論功能，方便消費者與親友同步掌握找房進度，重要資訊不漏接。若需要諮詢專業意見，永慶房屋經紀人員也能快速提供專業意見。

永慶房屋創新房產科技 根據消費者財務能力精準找房（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「i特助」支援多人討論功能，讓親友同步接收房產資訊，重要訊息不漏接。

自購住宅房貸利息補貼開放申請　減輕購屋族負擔
針對當前房貸緊縮狀況，為了幫助民眾順利成家，行政院院會於9/4拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制，紓解房貸塞車，對首購與自住需求帶來實質助益。

同時「114年自購住宅貸款利息補貼」也正式受理申請，申請時間自9月1日至9月30日止，提供台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元的房貸利息補貼，最長20年貸款年限和5年寬限期。以一般民眾的資格而言，目前的優惠利率為1.512%，利率比「新青安」更優惠，實質減輕的負擔也更為顯著。

陳賜傑指出，除了尚未購屋的民眾可以申請之外，消費者購房後的兩年內同樣可以申請「自購住宅貸款利息補貼」，減輕房貸壓力。但是陳賜傑也提醒，「自購住宅貸款利息補貼」有家庭年所得與財產標準的申請限制，且申請期間僅1個月，加上各縣市有額度限制，建議有意申請的購屋民眾應提前準備相關文件，並確認自身資格是否符合，在9月底前完成申請，才能有效減輕房貸負擔。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

推薦閱讀

壽險業利多！彭博：外匯避險成本修正案　拼明年施行

壽險業利多！彭博：外匯避險成本修正案　拼明年施行

壽險業在新台幣強升下承受鉅額匯率避險成本侵蝕獲利，市場傳出壽險公會已通知各會員成立研究小組改善會計原則等多重機制因應，最快明年可以施行。

2025-09-16 12:52
供電「恐」出問題？　龔明鑫：信任台電的調度

供電「恐」出問題？　龔明鑫：信任台電的調度

近期台電電廠事故頻傳，高雄興達電廠與林口電廠機組接連出現問題，引發外界對供電穩定的關注。台電董事長曾文生今（16日）表示，已啟動緊急備用機組因應，預估本日至9月底夜間尖峰時段備轉容量率可維持6%以上，足以備援2.5部機組故障的情況，對此，經濟部長龔明鑫則強調：完全信任台電的調度。

2025-09-16 12:44
PCB概念妖股輪動尖點漲停　金居翻紅

PCB概念妖股輪動尖點漲停　金居翻紅

高階AI伺服器成長帶動PCB族群營運成長，資金外溢到設備股，今（16）日尖點（8021）10點半附近從盤下急拉到91.9元漲停價位，金居（8358）漲幅跟著擴大上攻218元，突破214元月線關卡，富喬（1815）在紅盤之震盪整理，台玻（1802）則是平盤上下游走。

2025-09-16 12:30
記憶體迎資金瘋狗浪！華邦電爆50萬張天量衝波段高　南亞科亮燈

記憶體迎資金瘋狗浪！華邦電爆50萬張天量衝波段高　南亞科亮燈

資金湧入台股，記憶體股漲價風暴來襲帶動類股續成今（16）日交投重心，華邦電（2344）至午盤已爆出50萬張天量，超越昨（15）日全日46.8萬張大量，穩居台股成交王，股價更由黑翻紅，衝上28.45元波段高點，南亞科（2408）大漲逾9%，成交量衝逾31萬張，勇奪成交排行榜后座。

2025-09-16 12:14
零件洗產地？　台電董事長：清查零件來源國文件

零件洗產地？　台電董事長：清查零件來源國文件

針對媒體報導興達電廠燃氣機組使用中國大陸劣質零件「法蘭」一事，台電董事長曾文生今（16日）在經濟部長媒體交流會中澄清，新建機組由統包聯盟中的奇異公司負責，將要求其提供零件來源國文件。至於廠商是否涉及「洗產地」，以及是否與興達事故有關，仍待調查釐清。

2025-09-16 12:08
黃金創3689美元新高！今年飆逾4成　彭博點出4大推升關鍵

黃金創3689美元新高！今年飆逾4成　彭博點出4大推升關鍵

國際現貨黃金持續走強，今（16）日報價再刷3689.32美元新高，《彭博社》指出，在美國總統川普施壓、市場啟動本周聯準會（Fed）降息預期、地緣政治與各國央行搶購下，有望再刷新高。

2025-09-16 10:14
航空雙雄獲美系外資首評！　1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

航空雙雄獲美系外資首評！　1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

航空業出運！美系外資在最新出爐的報告中首次將航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)納入追蹤個股，其中因客運需求落差，給予長榮航「加碼」評等，目標價上看46.5元；華航雖也看好但評等為「中立」，目標價上看22元。

2025-09-16 11:43
逾133萬人坐等！00919配發0.54元填逾2成　10／15入帳

逾133萬人坐等！00919配發0.54元填逾2成　10／15入帳

資產規模4242億元、受益人數133.6萬人，季配息群益台灣精選高息（00919）於今（16）日除息每股配發0.54元，昨（15）日收盤價21.79元，除息參考價21.25元，今日早盤最高來到21.37元，填息22%，股息預計將於10月15日入帳。

2025-09-16 10:06
台積電刷1280元天價！台股飆25619點新高　法人：AI行情才開始

台積電刷1280元天價！台股飆25619點新高　法人：AI行情才開始

受到台積電（2330）秒填息後刷新天價激勵，台北股市今（15）日開盤不到1分鐘翻紅，隨即飆漲263.1點刷25620.62點新高，萬寶投顧執行長王榮旭直言：「AI行情才開始」，認為台股有望再刷新高。

2025-09-16 09:39
台積電第19次秒填息達陣　再創1275元新天價

台積電第19次秒填息達陣　再創1275元新天價

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息5元，為季配息以來首度每股配發5元，台積電今日也成功達成開盤秒填息，也達成第19次秒填息，開盤後最高大漲25元，漲幅達2%，成功衝上1275元新天價。

2025-09-16 09:18

讀者迴響

熱門新聞

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

3.15億大樂透一注獨得　台彩曝「成本只有250元」

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

台積電第19次秒填息達陣　再創1275元新天價

抽中拼賺43萬！林百里「金孫」達明申購周二起跑　報酬率180%

5個月前預言　關稅衝擊「台股會跌到萬二！」　

台積電秒填息！漲15元至1265　台股翻紅漲逾140點

華航明年迎接787機隊！啟動下半年聯合招募　延攬30名專業人才

台積電首配5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40點

中信銀8月信用卡爆刷669.5億稱冠　台新銀新卡友超車北富銀

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366