永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

▲永慶房屋「買屋力找房」科技工具，能夠根據消費者的財務能力，快速篩選適合房屋。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

房屋買賣涉及金額龐大，一般民眾購屋往往需要仰賴房屋貸款才能順利成家，因此根據自備款和房貸規劃進行房屋價格的篩選就變得非常重要。為了解決消費者痛點，永慶房屋推出「買屋力找房」服務，幫助消費者快速找到適合自己總價帶的房屋！

永慶房仲網「買屋力找房」快速找出適合房屋！

在永慶房仲網上，消費者可先進入「買屋力找房」服務，只要選擇找房的地區、自備款金額、每月能夠負擔房貸的額度、貸款年限、當前房貸利率，永慶的科技工具就會根據消費者的財務負擔能力，自動計算出適合的參考總價，同時提供符合總價帶和區域條件的房屋給消費者參考，大大提升消費者的找屋效率！

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，在找房的過程中，消費者若是對房屋有興趣，除了直接致電經紀人之外，還可以點選物件頁面上的「線上問」功能，線上洽詢永慶房屋經紀人員關於房屋細節和當前房貸狀況，甚至直接安排帶看。也可以請經紀人員推薦更多類似物件，加速找到自己的理想居所。

消費者跟永慶房屋經紀人員連繫後，永慶房屋經紀人員可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件，讓找房更方便。「i特助」還支援多人討論功能，方便消費者與親友同步掌握找房進度，重要資訊不漏接。若需要諮詢專業意見，永慶房屋經紀人員也能快速提供專業意見。

▲永慶房屋「i特助」支援多人討論功能，讓親友同步接收房產資訊，重要訊息不漏接。

自購住宅房貸利息補貼開放申請 減輕購屋族負擔

針對當前房貸緊縮狀況，為了幫助民眾順利成家，行政院院會於9/4拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制，紓解房貸塞車，對首購與自住需求帶來實質助益。

同時「114年自購住宅貸款利息補貼」也正式受理申請，申請時間自9月1日至9月30日止，提供台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元的房貸利息補貼，最長20年貸款年限和5年寬限期。以一般民眾的資格而言，目前的優惠利率為1.512%，利率比「新青安」更優惠，實質減輕的負擔也更為顯著。

陳賜傑指出，除了尚未購屋的民眾可以申請之外，消費者購房後的兩年內同樣可以申請「自購住宅貸款利息補貼」，減輕房貸壓力。但是陳賜傑也提醒，「自購住宅貸款利息補貼」有家庭年所得與財產標準的申請限制，且申請期間僅1個月，加上各縣市有額度限制，建議有意申請的購屋民眾應提前準備相關文件，並確認自身資格是否符合，在9月底前完成申請，才能有效減輕房貸負擔。