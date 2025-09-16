PCB概念妖股輪動尖點漲停　金居翻紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

高階AI伺服器成長帶動PCB族群營運成長，資金外溢到設備股，今（16）日尖點（8021）10點半附近從盤下急拉到91.9元漲停價位，金居（8358）漲幅跟著擴大上攻218元，突破214元月線關卡，富喬（1815）在紅盤之震盪整理，台玻（1802）則是平盤上下游走。

AI、HPC需求急增，PCB板材升級提高鑽針技術門檻，對於鑽針抗磨損性及排屑性挑戰增加，尖點挾著高性能鑽針、專業鑽孔服務競爭優勢，可滿足伺服器用封裝基板與高多層基板的技術需求。

由於主力客戶後續需求正向樂觀，尖點已啟動擴產計劃，預計到明年1月鑽針月產能可望由目前3100萬支，提升至3500萬支，法人看好高階鑽針供不應求，鍍膜鑽針出貨比例提升，有望帶動毛利率成長。

尖點股價自9月10日105元高檔，連續四天拉回，今日攻勢再起，11點之後就鎖住91.9元漲停價位，漲停委買逾萬張。

受到尖點漲勢激勵，高價指標股金居漲勢跟著放大，法人報告指出，ASIC和GPU使用PCB材料升級需求，HVLP4銅箔已成為廠商極為重視的戰略物資，金居可望成為此波規格升級下最大受惠者，看好2626年HVLP4出貨表現，甚至喊出全年EPS將賺進一個資本額。

