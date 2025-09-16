金流不能斷　龔明鑫「已溝通」銀行雨天不收傘

▲針對傳產、中小企業與微型企業的財務壓力，經濟部長龔明鑫強調，銀行絕不會在雨天收傘。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

經濟部長龔明鑫今（16日）在媒體交流會上表示，面對傳產、中小企業與微型企業的財務壓力，政府將依照賴清德總統提出的「四大優先」方針，以經濟發展為首要目標。目前編列的特別預算總額為 460 億元，其中約 300 億元將投入協助中小微企業與傳產升級轉型，並規劃在 2 年內全數執行完畢。

對中小微企業而言，金融支持與訂單是關鍵。龔明鑫強調「金流不能斷」，目前有特別預算支持金融方案，近期不斷對銀行說明「雨天絕對不收傘」，對於舊貸款、只要企業能正常繳息，就可以獲得展延，這將會是一個通案；而在訂單的部分，只要全球有商機與訂單，政府都會全力支持企業界去爭取，例如：參展、拓銷或在當地設立據點等活動，甚至將提供補助，海外拓點最高可達 500 萬元，若是聯合提案，更可達 2,000 萬元。

他特別強調，政府重視的不只是美國訂單，而是放眼全球，包括東南亞、德國及歐洲市場，無論是企業走出台灣，還是將國際買主邀請來台，都會請貿易局積極關注與協助。

人才方面，龔明鑫指出，為了強化產業未來競爭力，必須加速培育 AI 與綠領人才，這是重中之重。現在，已經設定目標，培訓人次達 45 萬人，同時，也將從國際招募專業人才，預計 12 萬人。