老光電板汰舊換新、重啟浮動風電　龔明鑫加速推進「能源轉型2.0」

▲經濟部長龔明鑫指出，十多年前的光電板若效能差，提前汰舊換新。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

經濟部長龔明鑫今（16日）與媒體茶敘表示，全球經濟正面臨極端氣候、地緣政治、關稅波動及關鍵材料限制等四大挑戰，台灣將透過新治水工程、能源轉型 2.0、產業升級與先進科技布局來應對，並持續推動綠能政策，目標在2026年底達成再生能源佔比 20%。

龔明鑫指出，企業除了需要穩定的供電，更亟需綠電以符合 RE100 與國際供應鏈的要求，因此再生能源政策將「持續推動，但會調整步調」。在光電方面，將優先推動穩定且無爭議的案場，並與農業部合作，加速解決漁電共生問題。他同時強調，十多年前建置的光電板因轉換效率較低，應啟動「汰舊換新」，以新型模組取代舊型面板，讓同樣面積的發電量可望提升一倍。

離岸風電方面，3-1、3-2 期已完成選商，經濟部將協助業者加速建置；3-3 期則持續彙整意見，爭取早日凝聚共識。至於因成本過高而喊停的浮動式風電，龔明鑫表態支持，將重新啟動示範計畫。他並強調，地熱、氫能等新興綠能也會積極研發推動。

在核能議題上，龔明鑫重申不排斥小型模組化反應爐（SMR）等先進技術，核融合則仍待突破。台電則正針對三座核電廠進行延役可行性盤點，視核安會相關子法通過後展開評估。

此外，經濟部預計 9 月底前公布最新長期電源開發計畫，並將原本 10 年 5000 億元的電網韌性計畫壓縮為6年內完成，以因應颱風等極端氣候對供電設施的衝擊。

龔明鑫表示，今年綠電比重可望達 15%，明年底將努力邁向20%目標。他強調，這是極具挑戰的任務，但政府會全力推進，以確保台灣在全球供應鏈重組及產業轉型中持續扮演關鍵角色。

▲經濟部部長龔明鑫（右）、台電董事長曾文生。（圖／記者潘姿吟攝）