新鮮人月薪35K　閒錢只有3000元「要投資ETF嗎？」網勸先做好1事

▲原PO擔心本金少，存了很無感。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

越來越多人學習投資，藉以賺取被動收入，希望能財富自由、提早退休，不過有網友表示，剛出社會薪水只有35K，還有學貸要還，每個月大概只有3000元能投資，不曉得這樣的情況，還要存ETF嗎？擔心本金太少存了也沒用，對此，網友建議存就對了，「有閒錢就存！」也有人提醒，留一些現金當緊急預備金比較好。

有網友在Dcard發文，剛畢業進入職場，月薪約35K，同時還要償還學貸，看到不少人建議，即使只有3000元也要投資，因為時間能產生複利效果；但也有人認為，金額太小根本無感，不如先存錢應急，「那就算每個月真的能存的只有3000，到底應不應該下去投？想著每個月都放著去0050，不知道行不行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，多數網友建議越早存越好，「越早開始越好，薪水一開始低就存少，讓複利開始滾」、「我朋友以前是月光族，直到我叫她存股，她一個月只能存5000，存了二年半，加上收益也存到21萬了」、「我覺得閒錢投資積少成多，放長期也很可觀」、「我也是從一個月三千開始存，現在一年了，從小額開始養成習慣，但我自己是存了至少半年緊急預備金才開始的」。

不過也有網友認為，原PO現在剛出社會，先存緊急備用金，有閒錢再投資，「先存緊急預備金再考慮投資，投資要用閒錢，不然臨時要用錢」、「假設沒存款，每個月剩下幾千，那還是留在身上當緊急預備金，才不會突發狀況的時候沒錢周轉」。