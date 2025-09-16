普發1萬宣傳費縮200萬　財部動員雙鐵、捷運、ATM廣告

▲普發現金上路規劃驚見宣傳預算縮減。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（16）日指出，「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」宣導預算調幅調降至1350萬元，較112年普發現金預算減列200萬元，財政部指出，將會動員台鐵、捷運、高鐵等交通運輸站等託播裝置；金融機構ATM機臺及電子看板等平台代為廣告，節省開支。

由於普發1萬元領錢管道及發放對象多元，需強化宣導，主要辦理製作多元宣導素材，財政部規劃包括影片、廣播、圖卡、海報、宣傳DM等，強化宣導發放期間、領取資格、領取方式及預防詐騙等素材。

財政部進一步表示，所製作之宣導素材，大量運用多元公益託播管道及各機關轄管媒體資源（如機關網站及社群媒體；台鐵、捷運、高鐵等交通運輸站等託播裝置；金融機構ATM機臺及電子看板等），加強政策傳達，以兼顧宣導效益與節約支出。

「台北捷運的月台，就是我們宣導普發1萬元現金的重點區域。」財政部官員透露，已密集規劃相關安排，不過實際行動要等行政院確認後才會執行。

為加強防堵詐騙，行政院於本次發放現金專案新增「打擊詐欺組」，將結合相關單位即時掌握詐騙態樣，並搭配財政部宣導素材及運用多元管道，協助民眾充分瞭解普發現金政策，正確掌握領取資訊，並提醒民眾注意假冒政府簡訊、釣魚網站與假ATM操作等詐騙手法，以確保領款安全。

財政部強調，發放現金將於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，相關發放細節將另行公告。提醒民眾，在政府資訊正式公布前，務必提高警覺，切勿輕信網路或社群流傳之不實訊息，避免受騙。