港務公司與氣象署簽署合作備忘錄　共築智慧港灣氣象

▲台灣港務公司總經理王錦榮(左)與交通部中央氣象署署長呂國臣(右)，港務公司董事長李賢義見證下簽屬備忘錄。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(16)日上午11時於高雄港港史館舉辦「共築智慧港灣，精準氣象護航」合作備忘錄簽署儀式，由港務公司王錦榮總經理與交通部中央氣象署呂國臣署長共同簽署，象徵雙方正式攜手，共同推動氣象資訊在港口營運管理及防災決策中的深度應用，邁向智慧港灣新里程。

近年來，隨著極端氣候事件發生頻率與強度持續攀升，颱風、暴雨與強風巨浪往往在短時間內對港口營運造成重大衝擊，港務公司秉持前瞻思維，持續精進作業模式，並結合氣象署專業觀測與預報技術，透過即時資訊共享與精準預警，協助各港提前部署，確保港口運作不中斷並全面提升航運安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次合作內容涵蓋港區微氣候觀測、氣象資料共享、海象預測服務、即時決策支援系統建置等面向，透過氣象署專業的資料分析與預報技術，結合港務公司在港區營運管理之系統與機制，將有效提升船舶進出港之航安決策效率，並增進颱風、豪雨等極端天氣下的港區應變能量，落實「精準防災、智慧營運」的核心目標。

港務公司李賢義董事長指出，近年來極端氣候事件發生頻率與強度持續增加，港口在營運與安全上面臨更大挑戰，因此更需要結合氣象署專業觀測與預測能力，此次合作備忘錄的簽署，將推動海氣象資料共享、港區防災決策支援，以及共構「港區微氣候觀測系統」，透過即時氣象資料共享與專業預警，港務公司將能超前部署，啟動必要防災減災措施，確保港口運作不中斷，並進一步提升航運安全與營運效率，為智慧港灣建設奠下堅實基礎。

未來，港務公司與氣象署將持續深化合作，從資料整合、技術創新到決策應用，逐步推動港區微氣候觀測與防災決策支援機制，期能全面提升港口安全與營運韌性，共同打造更智慧、更永續的港灣典範。