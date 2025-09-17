Fed料降息！　 彭博：台央行不跟進、聚焦房市政策

▲中央銀行。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）資金會議結果預計在台灣時間明（18）日零晨宣布，市場預料將降息，台灣央行緊接當天下午召開第3季理監事會議，根據《彭博》調查顯示，此次台灣央行不會跟進降息，預測2026年上半年才會啟動降息，因經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，市場聚焦是否鬆綁房市相關管制。

《彭博》 報導，台灣出口並未因為美國對等關稅而衰退，反而持續繳出亮眼成績，帶動經濟成長優於預期，加上普發現金可望支撐民間消費，目前在2008年以來高檔的央行政策利率料可以維持更長一段時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《彭博》季度訪查顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四（18日）將維持重貼現率在2%，為自2024年第1季升息後持續按兵不動。最新調查的預估中值另顯示，政策利率料在2026年3月或6月會議調降，較上次調查預測的今年第4季延後。

台灣第2季經濟年增率高達8%、在全球名列第二強，而即使對等關稅於8月上路，卻未澆熄台灣火熱的經濟引擎，出口接連創下紀錄，在提前拉貨潮之外，對人工智慧(AI)科技產品的需求居高不下。加以政府已對受關稅衝擊的企業提出財政支持方案，且預計10月開始對民眾普發現金1萬元台幣，貨幣政策工具或可留待急迫之時再啟動。

元富投顧經濟學家許芷雁受訪表示，台灣的實質利率本來就不高，因此沒有實質利率太高壓抑景氣的問題，」「產業強弱兩極的部分，應該由財政政策出場幫忙。」，她預估台灣到2026年底都不需要降息，較多數經濟學家看法要鷹派。

彭博最新季度調查亦顯示，經濟學家大幅上修2025年全年經濟成長率預測至4.8%，上一季調查僅為3%；對2026年則預測成長率放緩至2.45%。對今年通膨率預測由上次的1.8%下滑至1.7%，對2026年預估則為1.6%。

針對存款準備金率，15位回覆《彭博》調查的經濟學家也一致預期本周會議將決定不調整，少數幾位提及第4季會議可能調降。

經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，不過市場議論紛紛的便是央行是否鬆綁房市相關管制。由於房貸限制引發民眾不滿，金管會已於9月初放寬銀行法不動產放款限制，央行也延長換屋族的協處措施。



