Fed料降息！　 彭博：台央行不跟進、聚焦房市政策

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲中央銀行。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）資金會議結果預計在台灣時間明（18）日零晨宣布，市場預料將降息，台灣央行緊接當天下午召開第3季理監事會議，根據《彭博》調查顯示，此次台灣央行不會跟進降息，預測2026年上半年才會啟動降息，因經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，市場聚焦是否鬆綁房市相關管制。

《彭博》 報導，台灣出口並未因為美國對等關稅而衰退，反而持續繳出亮眼成績，帶動經濟成長優於預期，加上普發現金可望支撐民間消費，目前在2008年以來高檔的央行政策利率料可以維持更長一段時間。

根據《彭博》季度訪查顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四（18日）將維持重貼現率在2%，為自2024年第1季升息後持續按兵不動。最新調查的預估中值另顯示，政策利率料在2026年3月或6月會議調降，較上次調查預測的今年第4季延後。

台灣第2季經濟年增率高達8%、在全球名列第二強，而即使對等關稅於8月上路，卻未澆熄台灣火熱的經濟引擎，出口接連創下紀錄，在提前拉貨潮之外，對人工智慧(AI)科技產品的需求居高不下。加以政府已對受關稅衝擊的企業提出財政支持方案，且預計10月開始對民眾普發現金1萬元台幣，貨幣政策工具或可留待急迫之時再啟動。

元富投顧經濟學家許芷雁受訪表示，台灣的實質利率本來就不高，因此沒有實質利率太高壓抑景氣的問題，」「產業強弱兩極的部分，應該由財政政策出場幫忙。」，她預估台灣到2026年底都不需要降息，較多數經濟學家看法要鷹派。

彭博最新季度調查亦顯示，經濟學家大幅上修2025年全年經濟成長率預測至4.8%，上一季調查僅為3%；對2026年則預測成長率放緩至2.45%。對今年通膨率預測由上次的1.8%下滑至1.7%，對2026年預估則為1.6%。

針對存款準備金率，15位回覆《彭博》調查的經濟學家也一致預期本周會議將決定不調整，少數幾位提及第4季會議可能調降。

經濟與通膨數據皆讓台灣央行有底氣維持政策利率不變，不過市場議論紛紛的便是央行是否鬆綁房市相關管制。由於房貸限制引發民眾不滿，金管會已於9月初放寬銀行法不動產放款限制，央行也延長換屋族的協處措施。


 

關鍵字： 台灣央行降息經濟成長房市鬆綁出口

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌191.39點，以25438.25點作收，跌幅0.75％，成交量4283.61億元。

22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

台船新董座陳政宏：明年力拚轉盈　加速智慧船廠布局

台船（2208）新任董事長陳政宏今日首度與媒體交流，他在交流會中表示，公司目前在手訂單金額超過2000億元，其中待執行訂單達1300億元，能見度直至2030年第2季，更喊出台船明年營運可望由虧轉盈，未來將聚焦兩大方向，一是強化「非紅供應鏈」，二是全面推動智慧船廠發展。

