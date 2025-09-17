菲律賓台灣形象展疫後首度回歸　醫療、智慧農業與珍奶茶飲等超熱門

▲籃球是菲國最熱門的運動，黃志芳(中)與街頭籃球團隊搭檔演出。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「2025年菲律賓台灣形象展」， 今(17)日起至19日於馬尼拉SMX展覽中心隆重登場，有145家台灣企業參展，展出綠色永續、農漁科技、智慧科技、大健康產業，智慧生活五大主軸；外貿協會董事長黃志芳指出，東南亞國家當中菲國與台灣距離最近，台灣的醫療水準備受該國民眾肯定，來台做不孕症，重症醫療的人數成長很快，智慧農業、珍奶茶飲備受歡迎。

活動開場演出街頭籃球，黃志芳壓軸一球進籃，致詞時感性指出，台灣和菲律賓隔著美麗的海域，是彼此學習、互相關懷、共同努力的夥伴，上個月看到台灣與菲律賓的學生同場打籃球，語言雖然不同，卻屬於同一支隊伍，因為彼此信任而共同勝出，這正是形象展的精神。

貿協今年是第三次到菲國辦台灣形象展，有七家台灣領先的醫療機構親自來到現場，台菲共同推動遠距醫療至離島地區、提供醫師即時AI協助，以及導入智慧醫院系統，藉此簡化候診和行政流程。我方的目標很明確：打造更有溫度、更緊密、值得信賴的醫療照護。

除了醫療服務的提升外，也著重強化產業現場的健康與安全。在智慧科技領域，台灣帶來協助值班安全、加速營運的工具，從減少廠房和港口意外的感測器，到可分擔重物搬運的機器人，以及保障大家和企業資訊安全的數位系統，包含BPO產業在內。

▲開幕典禮左起外貿協會秘書長王熙蒙、菲律賓工商總會會長Enunina V. Mangio、馬尼拉經濟文化辦事處董事莊偉順、外貿協會董事長黃志芳、駐菲律賓台北經濟文化辦事處代表周民淦、菲律賓貿易及工業部執行長Benedict M. Uy、菲律賓經濟特區管理局副執行長Maria Veronica F. Magsino。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳表示，對每個家庭來說，健康始於穩定的糧食供應。展出從田野到海洋、再到餐桌，展示實用的創新工具，包括智慧農業、便易的農作AI輔助，以及穩定的低溫運輸配送技術，讓食物保持新鮮並減少浪費。

健全的糧食體系，必須仰賴友善環境的基礎。展出強調減少排放、善用資源，以及提升對颱風等災害的韌性——因為守護島嶼，就是守護我們的人民。

而生活日常更是串聯一切。今年的「日常生活與智慧生活」區域，匯集了79家展商，帶來安全、智慧的城市方案，簡便好用的健康應用程式、得獎美食、消費性電子和創意產品，讓生活更加便利且充滿樂趣。

駐菲律賓台北經濟文化辦事處周民淦大使致詞時表示，台菲近年合作日益緊密，不僅共享民主、開放與永續發展的價值，經貿、投資與人文交流亦持續深化。台灣形象展不僅是展示產品的平台，更是推動政策對接與產業合作的重要橋樑。

馬尼拉經濟文化辦事處董事莊偉順(Wilson U. Tecson)則指出，台菲關係持續深化，台灣形象展不僅展示產品，更是信任與夥伴關係的象徵。

菲律賓商工總會(PCCI)主席Enunina V. Mangio致詞：PCCI將持續支持台菲夥伴關係，推動技術移轉、人才交流與合資合作，共同打造具韌性與永續發展的區域產業鏈。

▲黃志芳(左四)與貿協秘書長王熙蒙(右三)帶領貴賓參觀TAIWAN SELEC館。（圖／記者張佩芬攝）

今年展會兩大亮點主題為「智慧醫療」與「農漁科技」。在智慧醫療方面，共有28家醫療院所與相關業者展現台灣完整醫療體系與前瞻醫療服務，包括國際轉診服務、特色醫療、高階健康檢查、先進醫療器材、遠距健康監測及AI診斷等數位醫療服務，結合大數據與ICT，支持智慧慢性病管理與偏遠地區醫療覆蓋，有效提升醫療可及性及品質，展現台灣在智慧健康產業的創新實力與市場競爭力。

萬芳醫院更策劃臺菲國際醫療研討會「Shaping Tomorrow Together: Taiwan-Philippines AI Innovations in Smart Healthcare。」，深化臺菲醫療科技交流。

在農漁科技方面，則首度展現從生產端、運送端到客戶端，完整的產業鏈科技應用。在生產端，運用物聯網和人工智慧監控土壤養分、微氣候及水質，實現精準養殖與科學管理，穩定產量與提高產品品質。運送端則藉助智慧冷鏈物流與冷藏倉儲系統，採用車輛追蹤及監控技術，保障農漁產品的鮮度和安全，減少損耗並延長保鮮期。在終端消費者餐桌上，則展示臺灣高品質、健康又美味的農產食品。

台灣農漁科技對接菲律賓在農漁產業面臨的多重需求，幫助菲國提高農漁產業的韌性與可持續發展能力。

在綠色永續領域，台灣16家優質企業攜手展現涵蓋再生能源、節能減碳、綠建材與智慧電網的完整產業鏈。能源應用方面，展示包括高效能半固態電池模組、醇氫能發電技術及大容量高壓變壓器，有效回應菲律賓高電價與供電穩定需求。

節能及環保產品如節能隔熱膜、生態工法、LED照明與環保清潔劑，詮釋低碳與循環經濟理念。智慧建材與水資源管理技術則有效緩解熱島效應與水資源缺乏問題，彰顯臺灣對永續城市建設的貢獻與承諾。

▲台灣精品館請來在IG有1360萬粉絲的2018年環球小姐Catriona Gray站台(／記者張佩芬攝）

智慧生活則聚焦資通訊與民生消費品領域，滿足菲律賓超過1.1億人口的龐大內需市場。首度設立的「Taiwan Select」食品主題專館，聯手32家優質食品業者，主打產地直送台灣美味，提升台灣食品在菲律賓及東協整體市場的能見度與採購機會。台灣品牌以創新科技結合生活美學，多元產品線涵蓋智慧居家、健康養生及休閒娛樂，能進一步鞏固台灣在東南亞消費市場中的競爭優勢。

另菲律賓近年逐漸成為國際半導體產業鏈中半導體封裝測試(非先進封裝)重鎮，與台灣產業形成互補趨勢。台灣隨著半導體相關與綠能產業在菲國擴大投資，金融業與觀光服務業也開始前進菲律賓。

根據統計，2024年雙邊貿易總額達67.1億美元，台灣為菲律賓第11大貿易夥伴，今年前七個月的貿易額較去年同期成長8.5%，成為第10大貿易夥伴，未來商機成長空間可期。

展出地點在馬尼拉SMX會展中心SMX多功能廳1-3，免費換證入場，開放參觀時間為上午10時至下午5時。更多資訊詳見台灣形象展官網： //www.facebook.com/taiwanexpo.ph?locale=zh_TW>