台船新董座陳政宏：明年力拚轉盈　加速智慧船廠布局

台船（2208）手握龐大訂單能量，經營策略也進入調整期。新任董事長陳政宏今（17）日首度對外說明營運布局，未來公司將以建造貨櫃輪與散裝貨輪為主軸，同時配合政府推動國艦國造，並加速推進「非紅」供應鏈與智慧船廠建置，目標在訂單挹注下於明年轉虧為盈。

台船目前在手訂單總額約新台幣2,000億元，待執行金額約1,300億元，訂單能見度可達2030年第2季。公司並揭露，截至今年8月累計營收164.3億元、稅前虧損約25.33億元（每股稅前虧損1.99元）。總經理蔡坤宗表示，虧損主因包括匯損等因素，隨在手訂單持續消化，明年有望轉正，未來營業規模目標鎖定每年300億至350億元。

在產能與產品規劃上，台船將採「三條產線」策略：一條為潛艦與後續IDS艦系生產線（計畫建造7艘，布局至2038年）；第二條專注商船，每年目標交付4.5至5艘貨櫃輪或散裝貨輪；第三條則以高雄、基隆廠為核心，負責海軍與海巡等公務船的建造與承攬。蔡坤宗並指出，公司積極爭取包括1,320艘無人艇（市傳近180億元標案）及6,000噸級大型巡防艦等後續標案。

陳政宏強調，面對地緣政治與供應鏈風險，台船將主動排除關鍵裝備的「紅色供應鏈」。軍艦與海巡重裝備已全面排除中國供應來源；商船則會針對主機、發電機等關鍵零組件採取同樣策略，對於次要件則視國際成本競爭力決定採購方案，期在保障安全與維持成本間取得平衡。

技術轉型方面，台船加速推動智慧船廠。陳政宏指出，造船本質客製化、單位產量低，導入自動化與智慧化難度高，但因應少子化與AI技術成熟，推動智慧化不僅能降低人力需求、改善作業環境，也有助於提升製造精度與吸引年輕人才。公司計畫針對不同生產節點導入自動化方案，分階段擴大應用範圍。

此外，台船也積極多角化發展能源與新業務。陳政宏指出，公司已正式投入離岸風電浮式風機領域，並同步開發雙燃料（含甲醇）貨櫃輪等綠能船型，強化商船產品線的競爭力。商船端已與萬海、部分中國航運業者簽訂合約，包括8000 TEU 甲醇雙燃料貨櫃輪等大型訂單，為未來營收奠定基礎。

在無人船業務上，台船自主研發的「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」即將於國防展亮相。該款無人船採三體（Trimaran）設計，長8.6米、寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速逾35節，具模組化與高機動性。公司表示，魔鬼魚可配備輕型魚雷或高爆裝備，並支援4G、衛星及射頻等多種指揮控制模式；在自主航行避碰、群控、AI目標辨識及反劫持（含自毀）機制上也具研發成果，且在關鍵物料採購階段即以「去紅色供應鏈、強化供貨韌性」為核心設計原則。

台船透露，無人船量產能力已規劃：現階段以一條產線為主，若合約明確，第一艘試製完成後，產線可達每7至10天交付一艘，理論上年產能約40艘；商用、救災與軍事市場皆是潛在需求來源。陳政宏並指出，雖然無人船單價偏高，但俄烏戰爭已驗證其戰術價值，公司將同步爭取國內外民、軍單案。

面對現階段的財務與營運挑戰，陳政宏與管理層均表示，台船將以既有造船專業為基礎，透過非紅供應鏈調整、智慧化升級與多元化產品策略，力求在保障國家需求與擴展商機間取得雙贏，朝明年轉盈的目標邁進。