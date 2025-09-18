00946連兩月配高息、率先站回發行價　專家：AI多頭行情正旺！

▲台股頻創新高，法人認為AI題材功不可沒，這波浪潮也讓去年推出的月配型ETF回神，其中群益科技高息成長（00946）已率先站回發行價。（記者／湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠AI題材加持，台股頻創新高，去年發行的月配型ETF群益科技高息成長（00946）率先在這波台股反彈中站回發行價，投資人因此重新聚焦台股月配型ETF的表現。不過萬寶投顧執行長王榮旭指出，台股這波創高，AI題材是最大功臣，「資金都湧向AI」目前行情正旺。

▲高息新兵總體檢，00946率先站回10元發行價。

資料來源：Cmoney、2025/09/12

王榮旭觀察，AI強勁是長期趨勢，台股創高來自AI和Fed降息，這個禮拜美國央行也要做貨幣決策，美股不斷創高，台股之外，日韓、香港股市都創高。

不過，王榮旭也認為，各國迎來資金潮，股市創高並非「人人有獎」，政府降息放水入市，資金潮入股非人人有獎，多集中湧向AI與晶片相關族群。

王榮旭表示，上周台股漲逾900點，今年下半年以來，指數漲快3000點，放空融券增加比29%，融資只有增加19%，看空大於做多，顯示市場克制，台積電（2330）頻創高、鴻海（2317）重回波段高點，都顯示多頭聲勢未止，目前AI題材還沒有轉弱跡象。



▲規模50億元以上台股高息ETF績效表現：

資料來源：CMONEY、2025/09/12

而在台股ETF的表現上，也同樣找得到「AI未轉弱」的證明。去年推出的6檔高息ETF中，只有00946先站回發行價，而00946的前兩大持股漢唐（權重 15%）與亞翔（9%）是台積電建廠供應鏈的主要受惠者，近期股價持續強勢上漲，讓 00946 ETF 表現亮眼。

▲00946前5大持股與近一月表現：(前五大持股合計占46.91%)

資料來源：Cmoney、2025/09/12

00946選股採取「3高」篩選因子，1為精準選「高」息，採董事會最新宣告股利，並排除已除息的標的，以確保選入的是真高息科技股；2為注重「高」獲利成長，選取標準為近4季稅後EPS>0、並搭配獲利成長率和毛利率來篩選；3為台灣首創將「高」外資認同度納入篩選準則，選出外資持股高，意味著獲得專業外資機構認同的潛力科技股。

在配息表現方面，00946於前次配息將每股配發金額上調至0.058元，是今年來高息ETF中少數調升配息者，當期配息率為0.57%、年化配息率為6.84%，並在除息首日即完成填息。而在昨(9/17)日00946所公布的最新預估配息金額，每股配發金額仍保持在0.058元，若以9月17日收盤價10.16元來推算，預估單次配息率約0.57%，年化配息率6.85%。在當前科技股表現強勢下，有望再次為投資人帶來息利雙收的投資成效。

