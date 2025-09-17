《富爸爸》作者嗆「ETF是給輸家玩的」　川普新令推升3類資產

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）17日在社群平台 X 發文表示，美國總統川普今年8月簽署行政命令，有助於推升黃金、白銀、比特幣這3種資產。但如果投資人不願好好研究，最好還是乖乖選擇給「輸家」準備的共同基金和ETF。

清崎表示，據他產業界友人謝克曼（Andy Schectman）所說，川普8月7日簽署一項行政命令，內容是放寬401k 投資人的相關規定。清崎說，「有些人可能知道，我不投資共同基金或 ETF，對我來說，那是給『losers（輸家）』的。」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清崎指出，川普的這項「新行政命令」為「更聰明、更成熟的投資人」打開大門，可以在 401k 的稅務架構下納入不動產、私募股權與債務、加密資產與貴金屬等另類資產。

不過，他同時也強調，這雖然是「利多」，但也意味著投資人必須更聰明、更有智慧，若不願意好好研究、做功課，一般「媽媽爸爸型」的散戶投資人（mom and pop investors）最好還是乖乖選擇平淡乏味的共同基金和 ETF。

清崎說，他很感謝友人提醒此事，也很高興有這項新的行政命令，這意味著川普把投資人當作「成年人」看待，「也讓我持有的黃金、白銀與比特幣更有價值。」