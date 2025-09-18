ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

記者高兆麟／台北報導

擁有2.7萬股民的台灣虎航（6757）今（18）日除息，每股配6.05元、盈餘分配率超過9成以上，為航空股中配發率最高，不過開盤不到2分鐘就陷入貼息，投資人垂淚。

至上午近10點，虎航仍因遭遇大筆賣單摜壓，盤中1.2元或跌逾1.47%探80.5元慘貼息。

台灣虎航是國內唯一一家廉航，去年每股賺6.16元，每股配6.05元，盈餘配發率98.21%，相當於賺進來的錢幾乎都拿來配股息，是台灣航空公司之最，此次配息預計10月16日入帳。

