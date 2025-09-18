黃金挑戰新高之路　渣打銀：上檔阻力落在3760美元

▲黃金示意圖。（圖／路透）

美元貶值、財政、貨幣與地緣政治等多重因素推動下，黃金突破了長達四個月的盤整區間，渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，黃金並比預期更早地突破了每盎司3500美元的目標價，未來在財政、貨幣、地緣政治和匯率等多重因素的推動下，黃金價格將可能延續「高檔盤旋」(higher for longer)的走勢，上檔阻力位落在3760美元附近。

黃金大漲並不令人意外，近期突破新高的關鍵原因卻值得探討，儘管市場普遍長期看好黃金，主要基於地緣政治與貿易的擔憂，但黃金價格卻已經盤整了好幾個月，直到8月底，聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾會議上發表了偏鴿派的演說，緊接著美國就業數據又出現疲軟跡象，黃金才開始發力，與此同時，受高通膨和風險溢價疑慮影響，美國長期公債殖利率試圖走高。

七大工業國(G7)的30年期公債殖利率飆升，顯示出債券市場正在對成熟市場的財政紀律提出嚴峻質疑，儘管聯準會降息預期升高，壓低了短期殖利率，有鑑於公共債務不斷攀升，市場現在要求持有長期政府公債需要更高的補償，也就是所謂的「風險溢價」(risk premium)。為了因應殖利率曲線陡峭化，許多投資人正在縮短其債券投資組合的存續期間。這種對財政政策信心的動搖，再加上市場對聯準會獨立性的質疑，都對美元前景造成壓力，也加強了多元化資產配置、不應只持有美元的看法。

黃金ETF(交易所買賣基金)的資金在8月份重新呈現淨流入，主要來自美國和歐洲投資人，這顯示出，成熟市場的投資人為了因應前述的財政與停滯性通膨擔憂，正積極配置避險資產。

值得注意的是，以中國為首的新興市場在8月出現黃金ETF資金淨流出。總體而言，中國黃金需求的疲軟，與金價急升，以及資金轉向當月表現亮眼的中國股市有關，隨著傳統節慶季節即將到來，渣打銀預期，來自印度和中國的需求將會重新復甦。

中國人民銀行(PBoC)預期將成為支撐中國黃金需求的另一根堅實支柱，無論價格如何，人行已經連續九個月持續增持黃金，渣打銀指出，是因為黃金在人行總儲備中僅6.7%，與許多成熟市場央行超過70%的黃金儲備比例相比，仍有很大的成長空間。