美元「長期熊市」引爆避險潮！　外媒：投資人瘋狂對沖川普風險

▲市場看弱美元。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據《金融時報》報導，持有美國資產的外國投資者正爭相對沖美元風險，這表明他們越來越擔心美國總統川普政策會對全球主要貨幣產生影響，市場紛紛押注美元處於「長期熊市」。

德意志銀行分析稱，自去年 11 月川普當選以來，對美國債券和股票的對沖投資4年來首次超過未對沖投資。

德意志銀行策略師George Saravelos表示，外國投資人可能重新開始購買美國資產，但他們不希望隨之而來美元風險。」他補充說，這些投資者正在「以前所未有的速度增加美元避險部位」。

根據德意志銀行的分析，過去三個月流入美國境外股票交易所交易基金（ETF）約70億美元資金中，約80%是透過對沖方式流入的。今年年初，這一數字僅約為20%。這種對沖意味著投資者只受到資產價格變動的影響，而不會受到美元與本國貨幣之間變動的影響。

分析師表示，市場對沖活動的增導致美元兌歐元和英鎊等一籃子貨幣今年遭遇逾10%的拋售。美元下跌推動歐元兌美元匯率周二突破1.18，創下四年新高。

基金經理人表示，在人工智慧熱潮的推動下，客戶熱衷於維持對美國股票的投資，但不太願意承擔美元風險。

摩根大通全球外匯策略聯席主管 Meera Chandan表示，現在不是『拋售美國』的時候…而是『對沖美元』的時候。」她表示，疲軟的經濟數據導緻美元跌破近期交易區間，這可能會引發新一輪的貨幣對沖浪潮，對沖資金流將加劇美元的疲軟走勢。

但今年，由於對美國經濟和川普政策的擔憂拖累美元走低，這種關係已然破裂。標普500股票指數今年以美元計算上漲了12%，但以歐元計算卻下跌了2%。

瑞士私人銀行 SYZ 集團首席投資長 Charles-Henry Monchau 表示，他今年 3 月已將資金轉向完全對沖美元的美國股市部位。

「這是地緣政治的考量，」他引述川普反對強勢美元的言論說。 「今年情況不同了，今年你需要對沖」

