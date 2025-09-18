聯準會降息美股未狂歡　劉憶如曝不如預期關鍵

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

美國聯準會（Fed）降息後美股表現跌多漲少，反應平平，香港北威國際集團董事總經理、台大財金系兼任教授劉憶如今（18）日指出，聯準會公告的點陣圖對後續降息趨勢比市場預期更加保守，她認為，在美國物價上漲壓力仍在累積的情形下要期待聯準會大幅降息，「不太可能」。

以下是劉憶如臉書全文：

聯準會一如市場預期地，在9/17 （台灣9/18 凌晨兩點）聯準會FOMC 會議後，宣佈降息一碼，將聯邦基金利率（Federal funds rate) 調降至4.0% 至4.25% 之間。

雖然是市場期待許久，才終於等到的今年首度降息，但美股反應平平，除道瓊小漲之外，其他Nasdaq, S&P 500 及費半，都以小跌作收。主要還是因為會議後公佈的點陣圖，顯示聯準會官員對於今年明年的降息與否，以及降息幅度，都有相當大的分歧；不過仍有多數認為今年還會有兩次降息，明年（2026）則僅有一次降息，較市場原先預期更爲保守。

美國8月份CPI 上升至2.9%，不但較去年（2024）9月降息時的2.4% 高出許多，更因自今年8月起實施的對等關稅，物價上漲的壓力仍在累積中，這種情況下要期待聯準會大幅降息，也是不太可能。