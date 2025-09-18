經寶精密參加航太暨國防工業展　8月營收3.2億元創歷史新高

▲經寶精密參加航太暨國防工業展。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

精密金屬機構件大廠經寶精密（5248，jpp-KY） 8 月合併營收達新台幣 3.2 億元（約泰銖 3.43 億元），相較去年同期成長 53.58%，並較 7 月再增 2.9%，再度改寫單月歷史新高。雖然歐洲暑假期間工時縮減影響航太業務，但憑藉 AI 伺服器機櫃出貨放量 以及 新併購子公司 Segnere 的挹注，營運表現依然維持強勁動能。

經寶精密今日參加「2025 台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」，聚焦航太結構件與 AI 伺服器解決方案，展現其泰國與法國雙基地的製造優勢。

近年來，經寶精密積極拓展歐洲航太版圖，至今已完成 ADB、LUTEC、SPEM 及 Segnere 四家法國子公司的整合。Segnere 主力於板金與組裝，補足既有子公司在銑削、車削領域的能力，使公司能夠提供涵蓋 銑削、車削、板金、組裝 的完整解決方案。

透過此一收購，公司在法國的團隊已擴展至約 240 名員工，正式完成歐洲航太供應鏈的全方位整合，並進一步深化與 Airbus、Dessault、Safran、Thales 等國際客戶的合作。

在航太領域，公司除持續供應 A320 與 A350 等機型機構件及結構件外，亦於今年巴黎航展中獲得 A350 新料號開發機會，預計今年申請新的航太製程認證， 2026 年產品送樣，最快於2027年起開始挹注營收。另一方面，AI 伺服器業務則保持高度成長，機櫃需求持續攀升，合作夥伴已啟用臨時噴漆線並且調整製程以提升產能，下半年產能將大幅提升；此外，BBU（Battery Backup Unit）產品將於第四季量產，也為下半年營運再添成長動能。

本次台北國際航太暨國防工業展，經寶精密將以 「航太 + AI 雙引擎」 為展出核心，展示最新航太結構件與伺服器解決方案，強調公司結合歐洲航太技術優勢 與 東南亞製造能量的雙重布局。

隨著全球供應鏈持續重組，經寶精密已成功建立跨區域、跨產業的競爭力，並持續以航太與 AI 雙動能推動成長，展望未來，將穩健朝營收與獲利雙提升邁進。