台股大漲331點刷25769點史上新高　台積電收1285元平天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲331.11點，以25769.36點作收，刷史上新高，漲幅1.3％，成交量4553.09億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲104.92點開出，指數開高走高，盤中最高達25769.36點，最低25475.25點，終場收在25769.36點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1285元追平天價，漲幅1.58％；鴻海（2317）上漲3元至215元；聯發科（2454）維持平盤至1510元；廣達（2382）上漲6.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲1元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為吉茂（1587）上漲4元，漲幅10％；達能（3686）上漲1.7元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲170元，漲幅9.97％；台亞（2340）上漲2.9元，漲幅9.97％；揚智（3041）上漲2.75元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為昇貿（3305）下跌12.5元，跌幅9.73％；禾榮科（7799）下跌60元，跌幅7.41％；佳能（2374）下跌6.6元，跌幅7.14％；佳凌（4976）下跌2.8元，跌幅6.1％；龍德造船（6753）下跌10元，跌幅6.01％。

資料來源：證交所

黃金飆新高再回跌！　市場消化「Fed鮑爾談話」先下車

黃金飆新高再回跌！　市場消化「Fed鮑爾談話」先下車

聯準會（Fed）降息，國際黃金價格周三（9月17日）衝上歷史新高後出現回落，投資人消化美國聯準會主席鮑爾最新談話，導致金價短線震盪修正。不過市場對黃金前景依舊樂觀，德意志銀行更將明年均價預測上調至每盎司4000美元。

2025-09-18 13:01
美元「長期熊市」引爆避險潮！　外媒：投資人瘋狂對沖川普風險

美元「長期熊市」引爆避險潮！　外媒：投資人瘋狂對沖川普風險

根據《金融時報》報導，持有美國資產的外國投資者正爭相對沖美元風險，這表明他們越來越擔心美國總統川普政策會對全球主要貨幣產生影響，市場紛紛押注美元處於「長期熊市」。

2025-09-18 12:38
華邦電爆41萬張大量漲停！　資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

華邦電爆41萬張大量漲停！　資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

記憶體業者挾漲價優勢表現活躍，4檔概念股華邦電（2344）、力積電（6770）、南亞科（2408）與旺宏（2337）至10點半以前皆飆出逾10萬張成交量，其中以華邦電湧逾41萬張大量攻上漲停最亮眼，居上市公司成交王。

2025-09-18 10:39
拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

廣達（2382）董事長林百里口中的「金孫」、機器人股達明（4565）今（18）日進入申購最終日，由於申購價238元較市價低420元，估抽中可拼賺逾42萬元，證交所統計合格申購件數已逾60萬筆，凍資近1449億元。

2025-09-18 12:32
台股飆資金行情！指數25723點刷高　法人曝「年底看26700點」

台股飆資金行情！指數25723點刷高　法人曝「年底看26700點」

一如外界預期，聯準會（FED）宣布降息一碼基準利率調降一碼至4-4.25%區間，今（18）日台股衝高，指數午盤前最高來到25723.3點，刷新高，法人指出，美股帶動台股、輝達帶動台積電（2330）相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26700點。

2025-09-18 12:10
2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

擁有2.7萬股民的台灣虎航（6757）今（18）日除息，每股配6.05元、盈餘分配率超過9成以上，為航空股中配發率最高，不過開盤不到2分鐘就陷入貼息，投資人垂淚。

2025-09-18 09:55
26萬股民注意！00918每股配0.52元今除息　填逾2成

26萬股民注意！00918每股配0.52元今除息　填逾2成

資產規模830億元、受益人數26.3萬人大華優利高填息30（00918）於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

2025-09-18 09:44
台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

近日業界傳出，晶圓代工龍頭台積電（2330）先進封裝嘉義二廠，為了因應美國亞利桑那州廠投資，可能要先喊停，不過對此，台積電則回應，在台投資計畫不變，會持續投資台灣。

2025-09-18 13:11
快訊／台股創新高！衝25714點　台積電率4大權值股齊揚

快訊／台股創新高！衝25714點　台積電率4大權值股齊揚

美國聯準會（Fed）降息，台股資金派對持續開啟，至上午11點15分後權值股發威，台積電（2330）距歷史新高只差1檔、權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）雙雙翻紅下，台達電（2308）創888元新天價，指數在11點半大漲276.28點，衝上25714.53點，再刷歷史新高。

2025-09-18 11:40
董座太老實！喊「與碳化矽封裝無直接關係」　漢磊嘉晶跌逾半根

董座太老實！喊「與碳化矽封裝無直接關係」　漢磊嘉晶跌逾半根

法說會變法會慘案再現！遭市場點名「碳化京封裝題材股」的化合物半導體廠漢磊（3707）及嘉晶（3016）17日法說，漢磊暨嘉晶董事長徐建華脫口「沒有直接關係」引爆賣壓，漢磊、嘉晶今（18）日盤中雙雙跌逾半根。

2025-09-18 10:21

