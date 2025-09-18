台股大漲331點刷25769點史上新高　台積電收1285元平天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲331.11點，以25769.36點作收，刷史上新高，漲幅1.3％，成交量4553.09億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲104.92點開出，指數開高走高，盤中最高達25769.36點，最低25475.25點，終場收在25769.36點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1285元追平天價，漲幅1.58％；鴻海（2317）上漲3元至215元；聯發科（2454）維持平盤至1510元；廣達（2382）上漲6.5元來到279.5元；長榮（2603）上漲1元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為吉茂（1587）上漲4元，漲幅10％；達能（3686）上漲1.7元，漲幅10％；穎崴（6515）上漲170元，漲幅9.97％；台亞（2340）上漲2.9元，漲幅9.97％；揚智（3041）上漲2.75元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為昇貿（3305）下跌12.5元，跌幅9.73％；禾榮科（7799）下跌60元，跌幅7.41％；佳能（2374）下跌6.6元，跌幅7.14％；佳凌（4976）下跌2.8元，跌幅6.1％；龍德造船（6753）下跌10元，跌幅6.01％。

資料來源：證交所