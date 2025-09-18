快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（18）日召開2025年第3季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連6凍，至於市場關切房市選擇性信用管制，此次央行並未鬆綁。

央行利率暫不調整，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持 2%、2.375%及 4.25%。

央行指出，考量本年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

對於房市管制包括去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(2024年第4季至今年第4季)之不動產貸款總量，以及去年9月第七度調整選擇性信用管制在今日會議後並未見鬆綁。

央行表示，將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，期引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。同時，檢視本行選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

另外，央行表示將密切關注美國關稅政策衝擊、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。