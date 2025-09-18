工業槍釘大廠駿吉轉型前進半導體業　董座：力拼明年Q1出貨

▲駿吉控股-KY董事長胡德立。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）在新團隊入主後，今日首次正式亮相，董事長胡德立今日也表示，公司將切入半導體設備，自有技術以「晶片導入設備」的商業模式，從成熟製程的電子束、曝光機、晶圓雷射切割機開始出發，力拼明年第1季開始出貨。



胡德立與美國精微超科技（Ultratech）前總裁Dan Berry合作開發新世代投影曝光機、同時兼微影半導體董事長，6月正式入主駿吉後，設立調整三家子公司台灣駿吉科技，上海駿吉，馬來西亞駿吉專責轉型技術與訂單，並邀陳志德擔任三家子公司董座。陳志德過去擔任印能科技總經理，設備經驗豐富，財務長田書祥則有鴻海資歷，新團隊電子戰力十足。



胡德立指出，半導體設備長期受制於歐美日大廠壟斷，核心製程設備幾乎全數仰賴進口，新設備做的得出來是一回事，但訂單又是另外一回事。駿吉的半導體設備與微影半導體合作，技術一開始來源自歐美，但經十餘年的整合與自主研發，成功結合LED光源與超高焦距深度投影鏡頭，推出高性價比的曝光機。曝光機對良率影響甚大，現在都由歐日大廠壟斷。駿吉試圖展現研發能力，串聯在地供應鏈。



駿吉將以「晶片導入設備」的新模式，透過自有記憶體晶片外包生產，帶動封測廠在製程中採用集團設備，預計明年開始出貨。公司表示，剛開始切入半導體設備，就選定記憶體DDR4、DDR5的白牌晶片，沒想到搭上這波記憶體上漲浪潮，預期第4季開始就能認列記憶體營收。



駿吉曾是東南亞最大的槍釘製造商，工廠設於馬來西亞，主要客戶是歐美知名品牌廠。經歷新團隊入主前後的陣痛期，累計前八月營收為7,996萬，年減46.3%；上半年累計每股虧損1.34元。公司表示，新團隊決定要重振原本的槍釘市場，規劃重新找回訂單，預計明年可展現不同面貌，努力創造股東最大利益。