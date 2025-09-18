ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶加盟四品牌淡水聯賣區響應「為淡水河做一件事」

▲永慶加盟四品牌淡水聯賣區響應將捷集團「淨山、淨河、淨海 為淡水河做一件事」活動，當日超過300位民眾參加。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了守護台灣的永續生態、美麗山水，將捷集團9月13日在「滬尾藝文休閒園區」舉辦「淨山、淨河、淨海 為淡水河做一件事」環境保護活動，永慶房產集團加盟四品牌淡水聯賣區（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）熱情響應，超過100位同仁及眷屬報名參與，化身環境守護者，從河口、山口到海口撿拾廢棄垃圾，讓淡水河重現清澈風采。

環境保護活動當天，於將捷金鬱金香酒店舉行開幕典禮，超過300位民眾分為「河口組」、「山口組」、「海口組」三大隊伍，每個人手拿著垃圾袋與夾子，前往指定地點撿拾廢棄物，再統一將垃圾集中至滬榕廣場。完成淨灘任務後，民眾魚貫回到酒店，享受音樂演出、園遊會美食、及精美禮品抽獎活動。

本次是永慶房產集團加盟四品牌淡水聯賣區首次參與「為淡水河做一件事」環境保護活動，不僅逾百位同仁熱情響應，不少同仁更帶著孩子一同參加，透過實際行動，讓下一代從小培養環境守護的意識，為生活環境盡一份心力。

▲永慶房產集團淡水聯賣區不僅自己參與，許多同仁們帶著孩子一同參加從小培養環境守護意識。

永慶房產集團加盟四品牌淡水聯賣區長陳宏彬表示，知道將捷集團守護淡水河活動好幾年了，很高興今年終於能參與！同仁們也都表示開心和感動，因為這裡是他們長大的地方，看到民眾願意付出行動守護淡水河生態環境，讓生態環境變得更加美好，身為在地居民的他們，當然要一起加入守護。未來，淡水聯賣區將持續號召民眾一同投入在地公益，並透過實際行動守護家園環境，促進永續發展。

▲每個人手拿著垃圾袋與夾子，以行動守護淡水河生態環境，讓生態環境變得更加美好。

此次淨灘活動主辦方將捷文創總經理紀維綺表示，感謝永慶加盟四品牌淡水聯賣區的熱情參與，我們希望透過這次活動展現「共美、共學、共鳴」精神，讓在地居民、企業與下一代共同學習、彼此連結，凝聚持續推動永續發展的力量。

永慶房產集團除了提供買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動贊助國中小運動發展、支持公益團體的公益商品及舉辦捐血、愛心園遊會等活動，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

