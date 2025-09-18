ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯準會降息一碼開啟寬鬆周期　布局投資等級債好時機

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲聯準會降息一碼，投資等級債穩健投資標的。（圖／路透)

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）今（18）日凌晨宣布2025年首次降息，一如市場預期將基準利率調降一碼至4-4.25%區間，正式揭開新一輪降息循環序幕；儘管此決議大致符合市場共識，但從投票過程到會後聲明的細節中，不僅反映出決策委員對貨幣政策步調的分歧，更為投資市場指引新方向。法人普遍認為，隨著全球進入降息周期，具備收益保護與價格上漲雙重優勢的投資級債券，將成為穩健資金布局的首選標的。

聯準會此次會議的焦點不僅在於利率本身，主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上將此次降息定義為「風險管理式」操作，並重申對就業放緩的關注，利率點陣圖顯示，決策官員對2025年的利率預測中位數已下移至年內降息三碼的水平，較先前預期增加一碼；同時，聯準會上調了2025至2027年的經濟成長預測，傳遞出透過預防性降息能夠有效支撐經濟、應對短期衝擊的樂觀訊號。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，9月份的降息早在市場預料之中，其影響已多半反映在短天期利率上；然而，根據芝商所FedWatch數據，市場預期今年10月及12月再度降息的機率均不低，這意味著相較於短天期債券，中長天期債券的利率尚有充足的下行空間，未來資本利得潛力更值得期待。

洪慧珊進一步分析，目前並非經濟衰退風險急速上升的時期，因此相較於純粹避險的公債，投資級債券更具吸引力，在當前的經濟環境下，布局投資級債券是相對穩健的策略。

富邦投信認為，根據歷史經驗，1984年、1995年與1998年皆屬於預防性降息，在這些時期，經濟未出現衰退，反而促進股市、投資等級債券的表現，此次聯準會的降息亦被視為預防性措施，預期將帶動民間消費回溫，企業獲利前景仍具支撐力，並有望創造資本利得，使信用債券表現更具吸引力。

