ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2025台北航太展　引領先進國防、太空與無人新世代

▲台北國際航太暨國防工業展吸引長官貴賓與專業業者共襄盛舉，現場盛況空前。(圖／貿協提供)

▲台北國際航太暨國防工業展吸引長官貴賓與專業業者共襄盛舉，現場盛況空前。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」今(18)日於台北南港展覽1館盛大登場，匯聚來自15國490家廠商，使用1500個攤位，規模創下歷史新高。在全球航太與國防產業加速邁向智慧化、太空化與韌性化的關鍵時刻，本屆展會吸引國際高度關注。

台灣憑藉半導體、ICT 與精密製造優勢，在政府「五大信賴產業」政策推動下，持續強化自主研發與供應鏈韌性，並透過本展向國際展現最新成果與合作潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳、國防部部長顧立雄、經濟部政務次長江文若、美國在台協會代理處長梁凱雯共同揭幕，美國國際無人載具系統協會(AUVSI)總裁Michael Robbins、洛克希德·馬丁、諾斯洛普·格魯曼等全球頂尖軍事承包商，以及國內外產官學研重量級貴賓亦到場共襄盛舉。

黃志芳在開幕致詞中以「鏈結世界，航向未來」為題指出，台灣憑藉創新、韌性與信任，已在國際舞台展現關鍵角色，從低溫測試、無人機應用到太空通訊合作，成果斐然；並強調現代防衛正由AI、低軌衛星與無人載具驅動，台灣具備智慧化作戰與太空系統整合實力，打造韌性供應鏈，與全球夥伴共同構築可信賴的合作網絡，讓台北航太展成為創新與合作的起飛跑道。

本屆展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈與無人未來四大主題，透過專館與展區串聯全面呈現產業能量。「國防館」再度將大型國防裝備搬進展場，M1A2T戰車與HIMARS海馬士多管火箭系統首次於展中公開，吸引參觀者近距離體驗國軍現代化裝備的震撼與能量。

「台灣太空形象館」由國家太空中心攜手39家產學研機構共同打造，涵蓋衛星設計、5G/B5G通訊、能源管理等完整技術鏈，並聚焦福衛八號計畫最新進展，展現台灣在衛星製造與應用的自研實力。「亞創中心」率領21家無人載具上下游廠商，打造完整產業鏈聚落；「航太公會航太產業館」則由漢翔航空領軍19家會員廠商聯合展出，首次公開無人機反制系統與高速攔截無人機，展現跨域創新的實力；「國防產業發展協會」首次參展，集結23家廠商展出航太、造船、資安與後勤等領域，呈現台灣國防產業的全方位布局。

從水下到太空，從核心零組件到整機系統，台灣指標廠商齊聚，勾勒出完整的產業版圖。航太工業龍頭漢翔、國際軍事設備代理商永亮、太空及衛星科技大廠創未來與仁寶電腦、地面設備領域的攸泰科技與鐳洋科技、無人載具與供應鏈研發製造廠商雷虎科技、中光電與大亞電線電纜等，展現台灣在國防研發與應用上的關鍵角色。國內三大造船廠台船公司、龍德造船、中信造船，以及專注無人艇研發製造的哥倫國際，今年皆參與展出，其中台船公司首艘自製潛艦海鯤號公開亮相，印證國艦國造政策的重要進展。

首日「國際太空論壇」聚焦「通訊韌性」與「太空安全與衛星影像」，邀請League Advisors 資深顧問 Mike Klipstein、日本太空安全研究所理事 Hirokazu Hokazono，探討太空生態系的資安挑戰與日本太空安全技術經驗；東亞禁止核武擴散計畫負責人Jeffrey Lewis、約翰霍普金斯大學地理空間情報課程兼任講師 Renny Babiarz，以專業視角分享影像與公開情報應用。

明日登場的「國際無人機產業論壇」，邀集AUVSI總裁Michael Robbins、波蘭無人載具協會理事長Robert Fintak、JUIDA日本UAS產業振興協議會常務理事Kakuya Iwata、捷台商會理事長Pavel Diviš等重量級講師，分享各國無人載具市場趨勢與合作契機，活動已吸引超過140位國內外專業業者報名參加，顯現產業議題熱度。

為促進國際交流，外貿協會精心策劃一對一採購洽談會，邀集來自美國、印度、日本、墨西哥、波蘭、義大利等30國超過140家國際買主來台參與，透過與台灣廠商面對面互動，預期將帶動實質跨國合作成果，展現TADTE作為亞太國防與航太產業交流平台的規模與商機。展期第二天登場的「航太產業交流商談會」，預計吸引150位國際買主與台灣業者齊聚，以更靈活多元的方式激盪合作契機。

台北國際航太暨國防工業展（TADTE）自即日起展至9月20日止，專業人士可憑預先登記QR Code快速入場；9月20日亦開放一般民眾現場填問卷取得入場 QR code免費參觀。TADTE作為台灣連結全球的重要平台，正引領產業譜寫新篇章。更多展覽資訊，請至官方網站查詢：https://www.tadte.com.tw

關鍵字： 台北航太展先進國防太空無人新世代

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

推薦閱讀

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

中央銀行今（18）日召開2025年第3季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連6凍，至於市場關切房市選擇性信用管制，此次央行並未鬆綁。

2025-09-18 16:53
黃金飆新高再回跌！　市場消化「Fed鮑爾談話」先下車

黃金飆新高再回跌！　市場消化「Fed鮑爾談話」先下車

聯準會（Fed）降息，國際黃金價格周三（9月17日）衝上歷史新高後出現回落，投資人消化美國聯準會主席鮑爾最新談話，導致金價短線震盪修正。不過市場對黃金前景依舊樂觀，德意志銀行更將明年均價預測上調至每盎司4000美元。

2025-09-18 13:01
美元「長期熊市」引爆避險潮！　外媒：投資人瘋狂對沖川普風險

美元「長期熊市」引爆避險潮！　外媒：投資人瘋狂對沖川普風險

根據《金融時報》報導，持有美國資產的外國投資者正爭相對沖美元風險，這表明他們越來越擔心美國總統川普政策會對全球主要貨幣產生影響，市場紛紛押注美元處於「長期熊市」。

2025-09-18 12:38
華邦電爆41萬張大量漲停！　資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

華邦電爆41萬張大量漲停！　資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

記憶體業者挾漲價優勢表現活躍，4檔概念股華邦電（2344）、力積電（6770）、南亞科（2408）與旺宏（2337）至10點半以前皆飆出逾10萬張成交量，其中以華邦電湧逾41萬張大量攻上漲停最亮眼，居上市公司成交王。

2025-09-18 10:39
拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

廣達（2382）董事長林百里口中的「金孫」、機器人股達明（4565）今（18）日進入申購最終日，由於申購價238元較市價低420元，估抽中可拼賺逾42萬元，證交所統計合格申購件數已逾60萬筆，凍資近1449億元。

2025-09-18 12:32
台股飆資金行情！指數25723點刷高　法人曝「年底看26700點」

台股飆資金行情！指數25723點刷高　法人曝「年底看26700點」

一如外界預期，聯準會（FED）宣布降息一碼基準利率調降一碼至4-4.25%區間，今（18）日台股衝高，指數午盤前最高來到25723.3點，刷新高，法人指出，美股帶動台股、輝達帶動台積電（2330）相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26700點。

2025-09-18 12:10
2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

擁有2.7萬股民的台灣虎航（6757）今（18）日除息，每股配6.05元、盈餘分配率超過9成以上，為航空股中配發率最高，不過開盤不到2分鐘就陷入貼息，投資人垂淚。

2025-09-18 09:55
26萬股民注意！00918每股配0.52元今除息　填逾2成

26萬股民注意！00918每股配0.52元今除息　填逾2成

資產規模830億元、受益人數26.3萬人大華優利高填息30（00918）於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

2025-09-18 09:44
台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

近日業界傳出，晶圓代工龍頭台積電（2330）先進封裝嘉義二廠，為了因應美國亞利桑那州廠投資，可能要先喊停，不過對此，台積電則回應，在台投資計畫不變，會持續投資台灣。

2025-09-18 13:11
快訊／台股創新高！衝25714點　台積電率4大權值股齊揚

快訊／台股創新高！衝25714點　台積電率4大權值股齊揚

美國聯準會（Fed）降息，台股資金派對持續開啟，至上午11點15分後權值股發威，台積電（2330）距歷史新高只差1檔、權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）雙雙翻紅下，台達電（2308）創888元新天價，指數在11點半大漲276.28點，衝上25714.53點，再刷歷史新高。

2025-09-18 11:40

讀者迴響

熱門新聞

華邦電爆41萬張大量漲停！　資金瘋湧4檔記憶體概念股3亮燈

即／聯準會宣布降息1碼　美元指數急挫

《富爸爸》作者嗆「ETF是給輸家玩的」

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生億萬富翁

台股大漲331點刷25769點史上新高　台積電收1285元平天價

台積電遭爆降載供電　台電急喊「目前沒有」

「隱形股王」康霈法說曝減脂藥驗收延期未重訊　挨罰20萬

快訊／台股創新高！衝25709點　台積電率4大權值股齊揚

拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

要領普發1萬元！「輸入信用卡號」慘了

電力備轉剩4%！全台供電亮「橘燈」警戒　水力全開搶救

董座太老實！喊「與碳化矽封裝無直接關係」　漢磊嘉晶跌逾半根

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

00946連兩月配高息、率先站回發行價　專家：AI多頭行情正旺！

勞退新制退休金　最划算領法曝光

2.7萬股民垂淚　虎航每股配6.05元慘貼息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366