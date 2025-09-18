2025台北航太展　引領先進國防、太空與無人新世代

▲台北國際航太暨國防工業展吸引長官貴賓與專業業者共襄盛舉，現場盛況空前。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」今(18)日於台北南港展覽1館盛大登場，匯聚來自15國490家廠商，使用1500個攤位，規模創下歷史新高。在全球航太與國防產業加速邁向智慧化、太空化與韌性化的關鍵時刻，本屆展會吸引國際高度關注。

台灣憑藉半導體、ICT 與精密製造優勢，在政府「五大信賴產業」政策推動下，持續強化自主研發與供應鏈韌性，並透過本展向國際展現最新成果與合作潛力。

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳、國防部部長顧立雄、經濟部政務次長江文若、美國在台協會代理處長梁凱雯共同揭幕，美國國際無人載具系統協會(AUVSI)總裁Michael Robbins、洛克希德·馬丁、諾斯洛普·格魯曼等全球頂尖軍事承包商，以及國內外產官學研重量級貴賓亦到場共襄盛舉。

黃志芳在開幕致詞中以「鏈結世界，航向未來」為題指出，台灣憑藉創新、韌性與信任，已在國際舞台展現關鍵角色，從低溫測試、無人機應用到太空通訊合作，成果斐然；並強調現代防衛正由AI、低軌衛星與無人載具驅動，台灣具備智慧化作戰與太空系統整合實力，打造韌性供應鏈，與全球夥伴共同構築可信賴的合作網絡，讓台北航太展成為創新與合作的起飛跑道。

本屆展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈與無人未來四大主題，透過專館與展區串聯全面呈現產業能量。「國防館」再度將大型國防裝備搬進展場，M1A2T戰車與HIMARS海馬士多管火箭系統首次於展中公開，吸引參觀者近距離體驗國軍現代化裝備的震撼與能量。

「台灣太空形象館」由國家太空中心攜手39家產學研機構共同打造，涵蓋衛星設計、5G/B5G通訊、能源管理等完整技術鏈，並聚焦福衛八號計畫最新進展，展現台灣在衛星製造與應用的自研實力。「亞創中心」率領21家無人載具上下游廠商，打造完整產業鏈聚落；「航太公會航太產業館」則由漢翔航空領軍19家會員廠商聯合展出，首次公開無人機反制系統與高速攔截無人機，展現跨域創新的實力；「國防產業發展協會」首次參展，集結23家廠商展出航太、造船、資安與後勤等領域，呈現台灣國防產業的全方位布局。

從水下到太空，從核心零組件到整機系統，台灣指標廠商齊聚，勾勒出完整的產業版圖。航太工業龍頭漢翔、國際軍事設備代理商永亮、太空及衛星科技大廠創未來與仁寶電腦、地面設備領域的攸泰科技與鐳洋科技、無人載具與供應鏈研發製造廠商雷虎科技、中光電與大亞電線電纜等，展現台灣在國防研發與應用上的關鍵角色。國內三大造船廠台船公司、龍德造船、中信造船，以及專注無人艇研發製造的哥倫國際，今年皆參與展出，其中台船公司首艘自製潛艦海鯤號公開亮相，印證國艦國造政策的重要進展。

首日「國際太空論壇」聚焦「通訊韌性」與「太空安全與衛星影像」，邀請League Advisors 資深顧問 Mike Klipstein、日本太空安全研究所理事 Hirokazu Hokazono，探討太空生態系的資安挑戰與日本太空安全技術經驗；東亞禁止核武擴散計畫負責人Jeffrey Lewis、約翰霍普金斯大學地理空間情報課程兼任講師 Renny Babiarz，以專業視角分享影像與公開情報應用。

明日登場的「國際無人機產業論壇」，邀集AUVSI總裁Michael Robbins、波蘭無人載具協會理事長Robert Fintak、JUIDA日本UAS產業振興協議會常務理事Kakuya Iwata、捷台商會理事長Pavel Diviš等重量級講師，分享各國無人載具市場趨勢與合作契機，活動已吸引超過140位國內外專業業者報名參加，顯現產業議題熱度。

為促進國際交流，外貿協會精心策劃一對一採購洽談會，邀集來自美國、印度、日本、墨西哥、波蘭、義大利等30國超過140家國際買主來台參與，透過與台灣廠商面對面互動，預期將帶動實質跨國合作成果，展現TADTE作為亞太國防與航太產業交流平台的規模與商機。展期第二天登場的「航太產業交流商談會」，預計吸引150位國際買主與台灣業者齊聚，以更靈活多元的方式激盪合作契機。



台北國際航太暨國防工業展（TADTE）自即日起展至9月20日止，專業人士可憑預先登記QR Code快速入場；9月20日亦開放一般民眾現場填問卷取得入場 QR code免費參觀。TADTE作為台灣連結全球的重要平台，正引領產業譜寫新篇章。更多展覽資訊，請至官方網站查詢：https://www.tadte.com.tw