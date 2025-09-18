快訊／輝達入股！英特爾飆漲27％　美股半導體族群開盤走強

▲美股開盤3大指數齊漲，半導體族群開盤走強。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美股開盤3大指數齊漲，道瓊指數上漲0.08%，標普500指數漲0.41%，那斯達克指數漲0.78%。其中，英特爾（Intel）股價大漲27%，輝達（NVIDIA）上漲2.43%，受到輝達將入股英特爾消息激勵，半導體族群全面走強；艾司摩爾（ASML）大漲6.4%。不過，超微（AMD）股價下跌5.41%，台積電ADR也小跌1.18%。

美股主要科技權值股18日早盤普遍走高，台積電ADR股價小跌3.10美元，收在259.62美元，跌幅1.18%。蘋果（AAPL）股價走高，報240.05美元，上漲1.06美元，漲幅0.45%；谷歌母公司Alphabet（GOOG）則漲2.20美元至252.05美元，漲幅達0.88%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社群巨頭Meta（META）股價漲4.83美元至780.55美元，漲幅0.62%；串流平台網飛（Netflix，NFLX）則小漲2.29美元，報1,226.21美元，漲幅0.19%。

電商龍頭亞馬遜（AMZN）股價報231.50美元，幾乎持平，跌0.12美元，跌幅0.05%；微軟（MSFT）同樣小跌0.26美元至509.76美元，跌幅0.05%。至於電信大廠威訊（Verizon，VZ），小跌0.28美元至43.92美元，跌幅0.62%。

輝達（NVIDIA）18日宣布，以每股23.28美元、總額50億美元投資英特爾（Intel），但輝達並未向英特爾授予關鍵的晶片製造訂單，雙方也未提到首批合作產品的上市時間。

根據雙方聲明，輝達將入股英特爾，並與這家昔日勁敵合作開發個人電腦（PC）及數據中心晶片。未來英特爾新一代PC處理器將導入輝達的繪圖技術，同時英特爾也會提供處理器，搭配輝達的AI加速器，共同推出資料中心產品。

儘管此次合作不涉及輝達將關鍵代工訂單轉交給英特爾，但外界認為，這可能對目前為輝達代工先進晶片的台積電帶來潛在威脅。另一方面，長期在伺服器與PC處理器市場與英特爾競爭的超微（AMD），也可能因輝達的支持轉向英特爾而面臨壓力。

▼輝達將以總額50億美元投資英特爾，圖為執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（圖／路透）