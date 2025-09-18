大陸拚晶片自主　大基金三期首投曝光

▲中美半導體角力。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

在美中科技角力持續升溫之際，中國大陸官方再度加碼扶持半導體產業。由國家積體電路產業投資基金（俗稱「大基金」）主導的第三期基金，近日首度披露投資動態，旗下子基金「國投集新」擬入股半導體設備商拓荊科技的子公司拓荊鍵科，這被視為大基金三期啟動「實戰」的第一步。

大基金三期於去年成立，規模高達人民幣3440億元（約新台幣1.46兆元），資金體量超越前兩期總和。該基金今年初先後設立三檔子基金，包括華芯鼎新、國投集新與國家人工智慧產業投資基金，註冊資本分別為930.93億元、710.71億元及660億元。過去各方多在觀望，直到拓荊鍵科的融資案公開，才顯示三期基金正式啟動投資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公告，拓荊鍵科以投前估值25億元人民幣，計畫融資不超過10.39億元，其中國投集新認繳金額不超過4.5億元。拓荊鍵科聚焦於三維積體電路（3DIC）設備研發與產業化，屬於晶片製造的關鍵環節，長期被視為大陸半導體產業的「卡脖子」領域。分析指出，這項投資符合大基金「補鏈強鏈」的策略方向，亦象徵三期基金將快速鎖定短板技術並加速落地。

此時點的投資動態，與近期半導體領域的國際摩擦相互呼應。美國商務部工業與安全局（BIS）日前將23家中國實體列入實體清單，其中包含13家積體電路企業；大陸則隨即對原產於美國的模擬晶片啟動反傾銷調查，指控其對華傾銷幅度高達300%，涉案產品市占率超過四成。此舉被視為強化國產替代、減少對美依賴的重要信號。

在雙邊摩擦與政策推動下，市場情緒亦快速反映。9月15日早盤，半導體設備ETF（561980）一度直線拉升，漲幅達2.07%，成交額突破6000萬元。成份股中，拓荊科技股價勁揚近12%，海光資訊漲逾7%，中芯國際、至純科技、中科飛測、芯源微等多檔個股漲幅超過3%，顯示資金正加碼布局相關板塊。

除大基金三期外，近期地方國資亦積極籌建半導體基金。上海、北京、浙江、江蘇等地已紛紛展開投資專案，涵蓋晶片設計、製造、設備與材料等全鏈條。9月初，長江存儲旗下的「長存三期」在武漢成立，註冊資本207.2億元，規劃於下半年啟動全國產設備的NAND生產線試運行，標誌大陸在存儲產業鏈上亦持續突破。

業內人士指出，今年被視為半導體國資基金「實戰元年」。隨著大基金三期率先落子三維積體電路設備領域，加上地方基金同步推進，未來將形成「中央基金帶動、地方基金呼應、民間資本跟進」的投資格局，推動中國半導體產業鏈進一步邁向自主化。