來囉來囉發錢囉！　「2津貼」今入帳

▲勞保局今日發放農民月退休儲金、老農津貼。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

勞工保險局行事曆顯示，9月津貼發放進入高峰期。今日（19日）是農民月退休儲金與老農津貼的入帳日，接下來還有13筆款項陸續發放至月底。政府透過多元補助與退休金制度，提升農民與勞工的生活保障，符合資格者記得留意存摺變動。

為了讓長期從事農漁業的朋友在退休後有基本保障，勞保局提供老農津貼。申請資格包括年滿65歲、具有國內戶籍，且農保年資達15年以上者，可領取每月8110元的全額津貼；若於103年7月17日前加入農保且持續加保，年資達6個月至未滿15年者，則能申領4055元的半額津貼。這項政策旨在減輕農民退休後的經濟負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農民退休儲金制度自110年起由農業部推出，參考勞工退休金制度，鼓勵農民儲蓄。農民和政府共同提繳儲金，並由勞保局設立個人專戶。提繳金額及收益累積，待農民年滿65歲後可按月領出。農業部農民輔導司曾試算，若從110年開始提繳10%，加計老農津貼，農民在114年退休時每月可領超過萬元，形成「雙層保障」的退休生活支援。

除了19日的入帳款項外，勞保局還有多筆津貼即將發放。25日包含國民年金老年基本保證年金、原住民給付等；26日則有勞保年金、災保年金及勞退月退休金首發案；30日則涵蓋產檢假薪資補助、喪葬給付及遺屬年金等多筆款項。符合資格的民眾，記得定期查閱存摺，確認款項入帳並妥善規劃使用。