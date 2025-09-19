輝達入股英特爾！台積電漲5元至1290刷高　台股漲至25864點同創新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股全面收高，台股今（19）日以上漲25.30點、25794.66點開出，指數持續走揚，上漲逾90點來到25864.01，再創新高。

美股受惠聯邦準備理事會（Fed）降息，加上輝達（NVIDIA）宣布將入股競爭對手英特爾（Intel），美股收高且創歷史新高。

台股今日受此影響，盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1285元，後走高至1290元；鴻海（2317）上漲1.5元至216.5元；聯發科（2454）下跌10元至1500元；廣達（2382）上漲1元來到280.5元；長榮（2603）上漲1.5元至186元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲124.1點或0.27％，收在46142.42點；標準普爾500指數上漲31.61點或0.48％，收6631.96點；那斯達克指數上漲209.4點或0.94％，收在22470.73點；費城半導體指數上漲217.94點或3.6％，收6278.16點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46142.42 ▲124.1 ▲0.27% S&P500 6631.96 ▲31.61 ▲0.48% NASDAQ 22470.73 ▲209.4 ▲0.94% 費城半導體指數 6278.16 ▲217.94 ▲3.6%

資料來源：證交所