輝達入股英特爾！台積電漲5元至1290刷高　台股漲至25864點同創新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股全面收高，台股今（19）日以上漲25.30點、25794.66點開出，指數持續走揚，上漲逾90點來到25864.01，再創新高。
美股受惠聯邦準備理事會（Fed）降息，加上輝達（NVIDIA）宣布將入股競爭對手英特爾（Intel），美股收高且創歷史新高。
台股今日受此影響，盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1285元，後走高至1290元；鴻海（2317）上漲1.5元至216.5元；聯發科（2454）下跌10元至1500元；廣達（2382）上漲1元來到280.5元；長榮（2603）上漲1.5元至186元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲124.1點或0.27％，收在46142.42點；標準普爾500指數上漲31.61點或0.48％，收6631.96點；那斯達克指數上漲209.4點或0.94％，收在22470.73點；費城半導體指數上漲217.94點或3.6％，收6278.16點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46142.42
|▲124.1
|▲0.27%
|S&P500
|6631.96
|▲31.61
|▲0.48%
|NASDAQ
|22470.73
|▲209.4
|▲0.94%
|費城半導體指數
|6278.16
|▲217.94
|▲3.6%
資料來源：證交所
