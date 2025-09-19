ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

以科技打造安全網、以教育培訓銀髮守門人　富邦金控多管道強健金融防詐韌性

▲▼富邦金防詐1。（圖／富邦金提供）

▲富邦產險攜手警政機關於「爺奶說故事帶領人」活動中，向中高齡民眾們進行數位防詐宣導。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在數位金融快速發展的今天，便利的同時，也帶來了前所未有的挑戰。根據內政部刑事局統計，2024年台灣金融詐騙案件已突破12萬件，受害者遍及各年齡層，財損金額更高達502億元。假投資、假客服、假親友到AI深偽技術，隨著詐騙手法跨境化、專業化，金融詐騙已不再是單一族群的問題，而是全民共同面臨的威脅。

面對這波詐騙浪潮，富邦金控串聯旗下子公司主動出擊，結合科技與教育力量，以具體行動，為社會構築一道更穩固的資產安全防線，實踐富邦金控ESG四大策略的「數位」與「影響」策略。台北富邦銀行推出「鷹眼即時通」，透過即時通知機制，協助用戶掌握帳戶異動，第一時間阻斷可疑交易；富邦產險也於今年邀請警政機關合作，擔任「爺奶說故事帶領人」培訓課程講師，透過課程、講座活動共同推動防詐宣導，教會長輩們識別詐騙樣態與防範技巧。

台北富邦銀行推出「鷹眼即時通」築起守護民眾財產安全的第一道防線

「詐騙集團的更新速度快到超乎想像！」台北富邦銀行金融安全部協理吳淯兆受訪時感嘆。從偽造企業LOGO、假冒官網，到AI合成聲音與影像的深偽技術，詐騙手法幾乎與數位科技同步演進。傳統依靠人工或通報的反應方式，往往等到金錢已經轉出才有所警覺，難以真正守住客戶資產。


為了搶在詐騙得手前先行防堵，台北富邦銀行於今年7月推出「鷹眼即時通」，為風險較高的金融交易增加一道即時通知機制。當客戶辦理定期存款中途解約、提高約定轉帳金額，或進行單筆大額現金匯款與提領等三類交易時，系統會自動透過簡訊與Email同步通知預先指定的聯絡人，讓家人或信任的對象能即時協助確認，強化資產防護力。這項設計不僅符合金管會政策方向，也呼應2024年全民反詐騙大調查中近九成民眾對「通知第三人」的高度期待。

▲▼富邦金防詐2。（圖／富邦金提供）

▲台北富邦銀行推出「鷹眼即時通」，第一時間阻斷可疑交易。（圖／富邦金提供）

此外，隨著不動產相關詐騙案件增加，台北富邦銀行也在今年與臺北市地政局合作，導入「地籍異動即時通」服務，只要民眾不動產發生買賣、贈與、查封、抵押、預告登記等13種異動情形，系統將第一時間提醒聯絡人，協助客戶即刻掌握異常，防範偽冒過戶或詐騙設定。從帳戶到不動產，北富銀逐步擴大防護網，以科技串連不同領域，築起多重防線。

今年上半年台北富邦銀行已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額超過新台幣3.6億元；電子化照會機制上線後，可透過該照會機制即時協助客戶發現收款帳戶是否有異常情形，展現科技防線的實質效益。

「銀行不只是資金流通平台，更是守住民眾財產的第一道防線。」吳淯兆強調，台北富邦銀行的策略不僅是技術升級，更是將金融安全提升到永續經營的高度，確實落實富邦金控ESG四大策略中的「數位」與「影響」策略。

富邦產險攜手警政機關以教育翻轉風險 助力長者成為社區防詐守門人

如果說科技是對抗詐騙的利器，那麼教育則是長久的基石。富邦產險觀察到，隨著數位化普及，高齡者在面對網路詐騙時特別容易成為目標。假車禍、假投資，甚至假冒保險客服的案例層出不窮，一旦受騙往往難以追回。

同時，警方最新觀察也發現，近年詐騙手法不斷翻新，除了常見的假購物與假投資外，還出現新型態的「假贈品詐騙」手法。詐騙集團以贈送小禮物為誘因，要求民眾先匯款少額費用，再以「匯款失敗」為由，引導加入假客服帳號，進一步操作網銀或ATM，藉此竊取資金。高齡族群因擁有退休積蓄加上對新科技較不熟悉，另外如果與晚輩、家人互動較少，可能成為詐騙集團容易鎖定的對象。

為此，富邦產險與警政機關合作，在與老人福利推動聯盟合作舉辦的「爺奶說故事帶領人」活動中，邀請警務人員親自授課，向中高齡民眾們進行數位防詐宣導，從新近的AI科技切入，介紹各種藉由數位工具進行金融詐騙的案例，提醒長輩們多加留意，提升識詐、防詐的意識。

富邦產險資深副理吳德威指出，這樣的推廣不僅限於講座，還延伸到繪本、官網專區、LINE推播，甚至製作中、英、越三國語言版本的防詐繪本，確保不同語言背景的客戶都能接收到詐騙風險的警示。

「我們希望讓長者不只是被保護的對象，而是能把防詐知識帶回家、帶進社區的傳播者，進而發揮正向的影響力。」吳德威說。這樣的思維正是富邦金控「影響」策略的具體展現。

ESG視角下的全民防詐藍圖

無論是台北富邦銀行的「鷹眼即時通」、「地籍異動即時通」，還是富邦產險的「爺奶說故事」，都呼應了富邦金控四大永續策略中，「數位」與「影響」兩大策略在防詐領域的關鍵作為。

面對日益嚴峻的詐騙挑戰，富邦金控不僅止於單點突破，而是從科技到教育、從個人到社區、從金融交易到不動產防護，期盼透過多元面向、串聯更多人的力量，逐步建構出一個完整強健的防詐體系，幫助全民與社會提升整體的防詐能力。
 

富邦詐騙台北富邦銀行富邦產險防詐

