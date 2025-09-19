ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

電價審議會登場　商總：可接受微幅調漲、朝1%努力

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

▲商總理事長許舒博。（圖／資料照）

文／中央社

經濟部電價費率審議會下午舉行，預料民生電價將微幅調漲。商總理事長許舒博會前受訪表示，前幾次都是調漲產業電價，因此這次可以接受民生適度調整；至於調幅多少較合理，「我當然希望只有1%」，會朝此目標努力。

經濟部電價費率審議會登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電價，平均調幅可望落在3%內。

許舒博會前接受媒體訪問表示，前兩次都是調升產業界電價，中小商店和一般家庭則沒有動；假使這次要調，「微幅調整OK」，但是調太高也不好，因小店家調整會影響物價上漲，「所以3%是不是可以再往下調降」，等會他會再看台電報告內容。

他說，「調一點點」是讓工商界感覺到平衡，比如工總每次都說都是製造業在漲，若民生用電這次適度調一點也必須接受。至於調幅多少比較合理，他則說，「我當然希望只有1%，朝此目標努力看看」。

媒體詢問此次調漲關鍵是否可能是因為台電遲遲沒有爭取到千億元的撥補，許舒博表示，台電因配合政府政策造成虧損，與實際營業虧損是兩碼事，而政府撥補是因要求台電配合政策，「該撥補還是該撥補」，否則若虧損轉嫁到老百姓、產業界身上，「當然我們不會接受」。

他指出，今年台電因能源價格下跌而沒有虧損，本來希望全面性凍漲，假使真要調，微調就好，且26日又將審議基本工資，目前看來「勢在必調」，等於形成雙重壓力，所以日前他在勞動部長洪申翰拜會時，也對洪申翰一再強調「不要一刀切」，對於受關稅與匯率影響、甚至有些已經停工的產業，需有配套措施，否則恐雪上加霜，無論基本工資、電價，都希望處在穩定平衡點上。

關鍵字： 電價民生商總調漲經濟部

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

經濟部今（19）日召開114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。

2025-09-19 16:50
172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

資產規模達4558億元，受益人數172.9萬人國泰永續高股息（00878）今年第三季每股配0.4元，已於8月18日除息，除息前股價為21.16元，今（19）日21.25元作收，漲幅0.66%，歷經25個交易日，完成填息。

2025-09-19 15:06
外資由買轉賣提款157億元　大力調節2檔金融股

外資由買轉賣提款157億元　大力調節2檔金融股

輝達入股英特爾，激勵美股走高，今（19）日台積電（2330）再創1290元高價，惟尾盤指數翻黑下跌190.99點，或跌幅0.74%，以25578.37點作收，外資（不含外資自營商）由買轉賣，賣超157.45億元，投信賣超11.21億元，自營商買超54.147億元，三大法人賣超114.52億元。

2025-09-19 16:49
十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價　SCFI跌14.30%

十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價　SCFI跌14.30%

中國十一長假還沒到，貨櫃船運美國線運價已經大跌，超大型攬貨公司指出，今(15日)美西線聯盟船已經出現每大箱(40呎櫃)1400美元運價，較多公司做1450-1500美元，美東線則在2250-2400美元間，歐洲線約1450美元，對多數船公司來說都已經是低於成本價，今(12)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌199.90點，跌幅14.30%，指數來到1198.21點。

2025-09-19 16:18
美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

聯準會宣布降息一碼之後，本周五美國將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。

2025-09-19 13:56
輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達（NVIDIA）斥資50億美元入股英特爾（INTEL），法人推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心的進展，受此影響，相關合作台廠聯發科（2454）、祥碩（5269）股價大跌，祥碩股價早盤一度大跌逾8%。

2025-09-19 11:04
10月漲電價　四口之家電費平均每月增70元

10月漲電價　四口之家電費平均每月增70元

經濟部今（19）日指出，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本3.80元/度，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。

2025-09-19 17:15
「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆　些微差距超車聯發科

「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆　些微差距超車聯發科

電源供應器大廠台達電（2308）今日股價早盤一度衝高至909元刷新高，雖收盤翻黑，以下跌4元、888元作收，但市值以微幅差距首超車聯發科（2454），居台股市值第三名，僅次於台積電（2330）與鴻海（2317）。

2025-09-19 15:26
拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

廣達（2382）旗下孫公司機器人概念股達明（4585）完成為期三天公開申購，根據證交所統計，合計公開申購筆數約83.2萬件，對照公開承銷張數為3104張，換算下來中籤率約0.37%，若以238元承銷價換算，市場凍資1980億元。

2025-09-19 11:06
逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

資產規模1523億元，擁有逾40.9萬受益人元大台灣高息低波（00713）今（19）日除息，每股配發0.78元，昨（18）日收盤價51.85元，今日除息參考價51.07元，最高來51.15元，填息比率約10.26%，股息將於10月15日入帳。

2025-09-19 10:01

