電價審議會登場　商總：可接受微幅調漲、朝1%努力

▲商總理事長許舒博。（圖／資料照）

文／中央社

經濟部電價費率審議會下午舉行，預料民生電價將微幅調漲。商總理事長許舒博會前受訪表示，前幾次都是調漲產業電價，因此這次可以接受民生適度調整；至於調幅多少較合理，「我當然希望只有1%」，會朝此目標努力。

經濟部電價費率審議會登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電價，平均調幅可望落在3%內。

許舒博會前接受媒體訪問表示，前兩次都是調升產業界電價，中小商店和一般家庭則沒有動；假使這次要調，「微幅調整OK」，但是調太高也不好，因小店家調整會影響物價上漲，「所以3%是不是可以再往下調降」，等會他會再看台電報告內容。

他說，「調一點點」是讓工商界感覺到平衡，比如工總每次都說都是製造業在漲，若民生用電這次適度調一點也必須接受。至於調幅多少比較合理，他則說，「我當然希望只有1%，朝此目標努力看看」。

媒體詢問此次調漲關鍵是否可能是因為台電遲遲沒有爭取到千億元的撥補，許舒博表示，台電因配合政府政策造成虧損，與實際營業虧損是兩碼事，而政府撥補是因要求台電配合政策，「該撥補還是該撥補」，否則若虧損轉嫁到老百姓、產業界身上，「當然我們不會接受」。

他指出，今年台電因能源價格下跌而沒有虧損，本來希望全面性凍漲，假使真要調，微調就好，且26日又將審議基本工資，目前看來「勢在必調」，等於形成雙重壓力，所以日前他在勞動部長洪申翰拜會時，也對洪申翰一再強調「不要一刀切」，對於受關稅與匯率影響、甚至有些已經停工的產業，需有配套措施，否則恐雪上加霜，無論基本工資、電價，都希望處在穩定平衡點上。