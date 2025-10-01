旅日神隊友！玉山熊本熊卡享高回饋　玉山Wallet日幣支付安全又便捷

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者巫彩蓮／台北報導

交通部觀光署統計，今年前4月國人出國目的地以日本佔35.9%居冠，遙遙領先居次佔比16.1%的中國大陸，顯見赴日旅遊熱度不減，哈日族赴日多次也不厭倦。專家建議，不妨善用銀行提供信用卡刷卡高回饋或者使用行動支付減少攜帶現鈔風險，以今（2025）年下半年各家銀行提供赴日優惠來看，玉山銀行熊本熊卡享8.5%超高優惠，如果選擇玉山Wallet在日本數百萬家PayPay合作商店掃碼支付，還可以綁定玉山外幣帳戶以日幣直接付款，完全不用擔心有匯差。

玉山熊本熊卡遊日本最高享8.5%回饋，綁PayPay最高享5%優惠

日本旅遊必備一張高回饋信用卡，以今年下半年各家銀行推出赴日刷卡消費活動比較，「玉山熊本熊卡」堪稱旅日神卡；持玉山熊本熊卡遊日本一般消費享2.5%現金回饋，不僅回饋無上限，且當期帳單馬上直接折抵；如果在指定日本商店消費，除一般消費2.5%再加上指定商店加碼6%，合計最高享8.5%現金回饋，但要留意加碼6%需完成活動登錄，每歸戶每期回饋上限500元，同樣於當期帳單直接折抵。2025/12/31前新戶首次申辦玉山熊本熊卡正卡，核卡後30天內新增國內一般消費滿3,999元(含)，還贈【熊本熊26吋胖胖箱】1個。

玉山銀行指出，於玉山Wallet綁定玉山熊本熊卡在日本PayPay合作商家消費，不限新舊戶，最高享5%優惠（含日本PayPay消費3.5%+免收1.5%國外交易服務費），其中3.5%每歸戶每季回饋上限100元。

玉山Wallet打造跨境支付全新體驗

玉山銀行領先業界推出玉山Wallet「日幣直接付」服務，只要於玉山Wallet開通電子支付並且綁定玉山外幣帳戶，在日本數百萬PayPay合作商店就能直接用手機掃碼並以日幣完成付款，交易沒有匯差，也不用擔心提領太多日幣現鈔及事後需回存帳戶的不便性，另外，玉山Wallet綁定玉山信用卡和玉山臺、外幣帳戶皆免收1.5%國外交易手續費，活動期間再享立即折抵優惠，且可領取知名藥妝、電器等指定商店最高10%優惠券。

不論是綁定玉山信用卡或是玉山外幣帳戶，玉山Wallet都是顧客旅日支付的首選App，讓台灣旅客在日本的支付體驗大幅升級。

玉山Wallet不只支付，更是生活與旅遊的最佳助手

玉山Wallet不僅是支付工具，更是生活或旅遊出行的最佳助手，提供一站式服務；從出發前的旅遊平安險、汽/機車險投保，到旅遊行程所需的機場接送、貴賓室服務等，玉山Wallet的生活頁所提供的多元服務皆可滿足用戶需求，另有「e起購」專區提供3C用品、餐飲娛樂、旅遊票券等，輕鬆線上購買免運直達家門。現在更領先業界推出玉山Wallet APP驗證，只要開通網路交易驗證服務，即可透過指紋或是Face ID進行網路交易驗證，不用再輸入簡訊驗證碼，持續提升顧客用卡安全，打造安心的支付體驗。

玉山卡友消費累積的玉山e point，也能在玉山Wallet透過點數兌換旅遊所需的服務，像是1點就可兌換機場接送、全球租車及日韓上網等優惠票券，讓用戶享有點數1點不只1元的消費體驗。此外，玉山e point既可進行消費折抵外，點數也可移轉給親友或選擇愛心捐款，點數使用靈活、彈性又方便。

無論是愛遊日本的哈日族，還是聰明精算重CP值的旅人，玉山熊本熊卡搭配玉山Wallet「日幣直接付」功能，絶對是旅日消費的最佳神隊友，玉山銀行提醒，別忘了在出國前於玉山Wallet完成三步驟~1.開通電子支付、2.綁定玉山熊本熊卡及3.綁定玉山外幣帳戶。生活隨行、簡單支付，讓玉山Wallet的支付與全方位服務，助你輕鬆享受生活的每一刻！

＊立即了解玉山Wallet：https://esun.co/Uq9DE

＊立即了解玉山PayPay服務：https://esun.co/rHZkO

【謹慎理財　信用無價】
信用卡循環利率：5.88%-15%(依本行電腦評等而訂，基準日：2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分)：預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)。其他相關費率依本行網站及申請書公告

關鍵字： 玉山銀日本熊本回饋日幣支付

