快訊／大樂透1億元頭獎摃龜　百萬加碼開出20組

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調 影響1400萬住家、小商家

經濟部今（19）日召開114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。

172萬人心安！00878配0.4元填息 歴時25個交易日

資產規模達4558億元，受益人數172.9萬人國泰永續高股息（00878）今年第三季每股配0.4元，已於8月18日除息，除息前股價為21.16元，今（19）日21.25元作收，漲幅0.66%，歷經25個交易日，完成填息。

外資由買轉賣提款157億元 大力調節2檔金融股

輝達入股英特爾，激勵美股走高，今（19）日台積電（2330）再創1290元高價，惟尾盤指數翻黑下跌190.99點，或跌幅0.74%，以25578.37點作收，外資（不含外資自營商）由買轉賣，賣超157.45億元，投信賣超11.21億元，自營商買超54.147億元，三大法人賣超114.52億元。

十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價 SCFI跌14.30%

中國十一長假還沒到，貨櫃船運美國線運價已經大跌，超大型攬貨公司指出，今(15日)美西線聯盟船已經出現每大箱(40呎櫃)1400美元運價，較多公司做1450-1500美元，美東線則在2250-2400美元間，歐洲線約1450美元，對多數船公司來說都已經是低於成本價，今(12)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌199.90點，跌幅14.30%，指數來到1198.21點。

美股「三巫日」今晚登場！ 逾5兆美元期權到期引爆波動風險

聯準會宣布降息一碼之後，本周五美國將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫 2檔千金股價重挫

輝達（NVIDIA）斥資50億美元入股英特爾（INTEL），法人推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心的進展，受此影響，相關合作台廠聯發科（2454）、祥碩（5269）股價大跌，祥碩股價早盤一度大跌逾8%。

10月漲電價 四口之家電費平均每月增70元

經濟部今（19）日指出，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本3.80元/度，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。

「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆 些微差距超車聯發科

電源供應器大廠台達電（2308）今日股價早盤一度衝高至909元刷新高，雖收盤翻黑，以下跌4元、888元作收，但市值以微幅差距首超車聯發科（2454），居台股市值第三名，僅次於台積電（2330）與鴻海（2317）。

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件 凍資近2千億元

廣達（2382）旗下孫公司機器人概念股達明（4585）完成為期三天公開申購，根據證交所統計，合計公開申購筆數約83.2萬件，對照公開承銷張數為3104張，換算下來中籤率約0.37%，若以238元承銷價換算，市場凍資1980億元。

逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成 股息10／15入帳

資產規模1523億元，擁有逾40.9萬受益人元大台灣高息低波（00713）今（19）日除息，每股配發0.78元，昨（18）日收盤價51.85元，今日除息參考價51.07元，最高來51.15元，填息比率約10.26%，股息將於10月15日入帳。