快訊／大樂透1億元頭獎摃龜　百萬加碼開出20組

▲大樂透示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）
記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導
大樂透19日開獎，獎號為「14、17、26、36、38、41」，特別號「08」。台彩表示，大樂透頭獎本期未開出，下期頭獎保證1億元。
另外，大樂透19日加開之91組100萬獎項開出情形：91組中開出20組，總中獎注數為24注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3 注均分，本期尚有71組100萬獎項未開出，將於次期(9月23日)繼續加開。
▲大樂透示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）
記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導
大樂透19日開獎，獎號為「14、17、26、36、38、41」，特別號「08」。台彩表示，大樂透頭獎本期未開出，下期頭獎保證1億元。
另外，大樂透19日加開之91組100萬獎項開出情形：91組中開出20組，總中獎注數為24注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3 注均分，本期尚有71組100萬獎項未開出，將於次期(9月23日)繼續加開。
關鍵字： 大樂透 ﹑ 開獎 ﹑ 台彩 ﹑ 100萬獎項 ﹑ 號碼
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
經濟部今（19）日召開114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。
2025-09-19 16:50
資產規模達4558億元，受益人數172.9萬人國泰永續高股息（00878）今年第三季每股配0.4元，已於8月18日除息，除息前股價為21.16元，今（19）日21.25元作收，漲幅0.66%，歷經25個交易日，完成填息。
2025-09-19 15:06
輝達入股英特爾，激勵美股走高，今（19）日台積電（2330）再創1290元高價，惟尾盤指數翻黑下跌190.99點，或跌幅0.74%，以25578.37點作收，外資（不含外資自營商）由買轉賣，賣超157.45億元，投信賣超11.21億元，自營商買超54.147億元，三大法人賣超114.52億元。
2025-09-19 16:49
中國十一長假還沒到，貨櫃船運美國線運價已經大跌，超大型攬貨公司指出，今(15日)美西線聯盟船已經出現每大箱(40呎櫃)1400美元運價，較多公司做1450-1500美元，美東線則在2250-2400美元間，歐洲線約1450美元，對多數船公司來說都已經是低於成本價，今(12)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌199.90點，跌幅14.30%，指數來到1198.21點。
2025-09-19 16:18
聯準會宣布降息一碼之後，本周五美國將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。
2025-09-19 13:56
輝達（NVIDIA）斥資50億美元入股英特爾（INTEL），法人推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心的進展，受此影響，相關合作台廠聯發科（2454）、祥碩（5269）股價大跌，祥碩股價早盤一度大跌逾8%。
2025-09-19 11:04
經濟部今（19）日指出，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本3.80元/度，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。
2025-09-19 17:15
電源供應器大廠台達電（2308）今日股價早盤一度衝高至909元刷新高，雖收盤翻黑，以下跌4元、888元作收，但市值以微幅差距首超車聯發科（2454），居台股市值第三名，僅次於台積電（2330）與鴻海（2317）。
2025-09-19 15:26
廣達（2382）旗下孫公司機器人概念股達明（4585）完成為期三天公開申購，根據證交所統計，合計公開申購筆數約83.2萬件，對照公開承銷張數為3104張，換算下來中籤率約0.37%，若以238元承銷價換算，市場凍資1980億元。
2025-09-19 11:06
資產規模1523億元，擁有逾40.9萬受益人元大台灣高息低波（00713）今（19）日除息，每股配發0.78元，昨（18）日收盤價51.85元，今日除息參考價51.07元，最高來51.15元，填息比率約10.26%，股息將於10月15日入帳。
2025-09-19 10:01
讀者迴響