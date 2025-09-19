快訊／大樂透1億元頭獎摃龜　百萬加碼開出20組

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

大樂透19日開獎，獎號為「14、17、26、36、38、41」，特別號「08」。台彩表示，大樂透頭獎本期未開出，下期頭獎保證1億元。

另外，大樂透19日加開之91組100萬獎項開出情形：91組中開出20組，總中獎注數為24注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3 注均分，本期尚有71組100萬獎項未開出，將於次期(9月23日)繼續加開。

