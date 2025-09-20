美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

▲美股。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

根據美銀的分析，過去兩年在美國大型科技股中形成的估值泡沫尚未觸頂，其漲勢仍有進一步延續的空間。

根據《彭博》報導，由 Michael Hartnett領導的美國銀行團隊研究了自上世紀初以來的10次股市泡沫，發現這些極度估值高估時期，其股價從低谷到峰值的平均漲幅高達244%。策略師在一份報告中寫道，這表明，在從2023年3月的低點上漲223%之後，所謂的「七巨頭」股市「還有更大的上漲空間」。

美股七巨頭指的是蘋果、輝達、微軟、Alphabet 、亞馬遜、Meta 和特斯拉。

報導指出，從估值角度看，結論同樣成立。歷史上的股市泡沫破裂時，其追蹤本益比通常達到58倍，且股價較其200日移動平均線高出29%；目前，「美股七巨頭」的追蹤本益比爲39倍，股價僅比200日移動平均線高出20%。

投資人對美國科技巨頭的熱情推動股市今年創下歷史新高，且絲毫沒有減弱的跡象。 「七巨頭」迅速從中國人工智慧新創公司DeepSeek和川普政府貿易關稅公告引發的動盪中恢復過來。

美銀本周發佈的基金經理調查顯示，「做多美股七巨頭連續第2個月被視爲最擁擠的交易，獲得了42%受訪者的認同。」這種高度集中的趨勢，也符合歷史泡沫的特徵。

儘管看好科技股泡沫延續，但Hartnett建議投資者採取一種更爲均衡策略來管理風險。他指出，隨這種極端的估值飆升也會刺激整體經濟增長，從而爲其他資產帶來機會，建議即時持有大型科技股的同時，配置一些「不良價值股」。