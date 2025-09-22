刷卡iPhone 17「分期付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭　給中肯建議

▲藏藍色款iPhone 17 Pro。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

iPhone 17系列19日正式開賣，許多果粉擠爆了蘋果的專賣店，就是為了搶第一時間拿到新機，有網友指出，買了一支iPhone 17並且用信用卡刷卡分期0利率的優惠，幸運在19日第一梯次拿到，跟長輩吃飯時分享手上最新手機，結果被指責能一次付清就不要分期，讓他很疑惑「分期真的不好嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「長輩：不要分期買東西，能全付就全付」，自己是月薪32K的社畜，沒房沒車也沒積蓄，靠著信用卡0利率分期，入手最新款iPhone 17，並在9月19日順利拿到，讓他開心直呼「超爽的」。

不過，原PO跟長輩聚餐時，興高采烈地分享這件事，卻被潑冷水，長輩認為「不應該分期付款，能全付就全付，你這樣是壞習慣。」讓他當場錯愕，也開始懷疑自己是否真的做錯了。

貼文曝光，有一派網友認為，0利率不用白不用，「分期0利率不錯啊，時間拉長，欠的錢會被通膨稀釋」、「本來就會買的當然OK」、「分期前提是必要且能按期支付，最好還能產生額外效益，我4月換機車10萬塊分期，留在手上的10萬現金在當時投進股市，現在收益超過3萬，這就是額外效益」。

也有人指出，如果是小額開銷，能一次付清最好，「貴的分期，低的付清，有謹慎的財務觀念是好的」、「會養成濫買習慣，花出大量不必要開支就不好了」、「自制力差的人用分期是真的會上癮，到最後每個月都有一筆固定支出在那」、「長輩講的也不是沒有道理，欠錢不是好習慣」、「如果買房可以分期0利率100年，我一定買爆」、「看價格，幾萬塊的東西我也不喜歡分期」。