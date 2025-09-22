台股飆漲309點刷25887新高！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股呈現「驚驚漲」態勢，今（22）日午盤漲逾309.32點，來到25887.69點新高，距離2萬6千點近在咫尺，投資專家認為，台股高檔類股輪動良性換手，可望沿著5日、10日線上攻，目前並沒有敗象，不過一旦市場過度樂觀，有不理性追高，大盤爆量震盪收黑、大型指標權值轉弱下殺，或是融資餘額快速增加等三種狀況，就必須提高警覺。

上周聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），市場預期，10月、12月仍有再降息機會，激勵美股收高，台積電（2330）追平1295元天價，率大型權值股穩步上攻，台股展現叩關2萬6千點企圖心。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，指數維持高檔良性換手，目前大盤並無敗象，短線上要留意是周五美國即將公佈PCE通膨數據，此一數據係為聯準會降息重要參考指標，至於輝達入股英特爾一事，由於英特爾製程落後台積電一～二個世代，輝達高階製程依然會與台積電保持合作關係，而前一代製程才有可能轉移到英特爾，所以此一消息無礙台積電在高階製程發展，而輝達入股英特爾，某種程度消除台積電入股英特爾的壓力。

台新投顧副總黃文清則說，指數在創新高的過程，必須留意市場是否有過度樂觀情緒出現，一旦有這種情緒出現，就容易不理性追高，所以要注意如果大盤突然衝高，而爆大量震盪收黑，就得提高警覺，不過現階段大型權值指標表現、與AI相關性中小型表現依然穩健，台股震盪向上趨勢依然並沒有改變。