搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

▲左起全盈+PAY總經理劉美玲、美家人力董事長林淑如。（圖／業者提供）

▲左起全盈+PAY總經理劉美玲、美家人力董事長林淑如。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部最新公布顯示，台灣移工族群已突破83萬人，消費力更是不容小覷。根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，留下來的收入每年平均為台灣帶來逾千億元的消費商機。全盈+PAY攜手美家人力，提供在地化支付金融服務，解決移工在台灣面臨的消費痛點，享有電子支付、轉帳、儲值及提領等便利功能，聯手打造更完整的移工跨境與全方位的生活金融生態圈。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」進入電子支付市場，美家人力則是推出跨境匯款服務，協助移工將辛勤所得安全、便利地寄回母國。此次電子支付與移工人力生態合作，深化整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，提供移工與新住民快速、安全且低成本的電子支付服務當他們在台灣包含食住行的生活場景消費，同時也與台灣籍消費者享回饋與優惠折扣，展現金融普惠與社會多元共融。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，隨著移工族群在台居留時間拉長，他們在台灣的生活習慣和消費模式也日益在地化，放假時在台觀光，也會在電商購物再寄回家鄉；另外也觀察到，有越來越多新住民開設美髮、美甲店及東南亞雜貨商店，漸漸融合台灣潮流文化。我們與美家人力即將在第四季展開深度合作，攜手提供移工朋友更完善的支付金融環境，建構移工在地經濟學，包括拓展移工習慣消費的支付場景、全方位電子支付服務，讓移工與新住民在台灣的生活更多采豐富，落實普惠金融。

美家人力董事長林淑如表示：「我們一直致力於以創新方式，協助移工與新住民更好地融入台灣生活。透過與全盈+PAY的合作，希望不僅整合美家人力的跨境金融服務，更能串聯全盈+PAY在台灣的消費場景，打造全面的金融服務方案。」

未來，全盈+PAY與美家人力將持續深化合作，透過美家人力在東南亞族群的深厚網絡與全盈+PAY的支付金融專業，推動更多元的金融產品與服務，滿足在台灣的東南亞族群的金融服務缺口，開啟移工與新住民支付金融新時代。

關鍵字： 移工消費力電子支付金融生態跨境合作

