▲一待就是16年！從打工做到管理職，這品牌如何留住員工。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

「您好，歡迎光臨！要來個豬肉滿福堡加蛋餐嗎？」專業的服務、親切的笑容，是麥當勞員工的招牌魅力，這裡不僅有歡樂的工作環境與健全的培訓制度，更有滿滿的人情味，讓不少麥胞從工讀生做起，一待就待了十幾年。

台中沙鹿中棲餐廳經理賴品均回憶，自己在16歲時就加入麥當勞，第一個挑戰就是學習櫃台作業，她笑說「櫃台 POS 機餐點種類太多，根本背不起來，但背後總有強大的團隊隨時支援，這樣像家人般的氛圍，就是我留下來的原因。」

一路走來16年，如今身為餐廳經理的她，最有成就感的不僅是達成業績，更是成為能帶領團隊的人，她分享最難忘的一刻，「有位家長曾對我說，『經理謝謝妳，把我的孩子交給妳我很放心」，這句話深深打動我，也讓我相信自己不只是經理，更是能陪伴、支持年輕人成長的人。」

麥當勞重視每一位員工的成長，不只打造完善的本地培訓體系，還提供前往日本Working Holiday的機會，讓員工在國際舞台上累積經驗，拓展職涯視野。台南金華餐廳副理何柏融分享，「很開心公司有這個計畫，原本以為要去打工度假，就只能選擇離職，沒想到公司提供的機會，讓我在保有穩定職涯的同時，也能挑戰全新的環境。」

回顧在麥當勞的11年，何柏融印象最深刻的，是升遷襄理那一年舉辦的家庭日，「我爸媽到餐廳觀摩時，媽媽邊哭邊說，她在我身上看到了職場上的成就感與責任心，並且放心把我交給麥當勞繼續發展」，何柏融坦言，媽媽的這番話成了他最大的動力，也成為他持續努力、勇敢前進的養分。

在麥當勞，不僅有資深員工能前往海外進修，新進員工同樣有機會踏上國際舞台，進入「漢堡大學」參與國際課程，整合行銷群品牌管理部協理陳柏諺指出，「一開始真的很驚訝，因為這其實是相當進階的課程，很感謝公司給予加入僅一年多的新人這樣的機會。在課程中，我與來自不同市場的行銷負責人交流，還要分組完成報告並上台發表，這是一段非常難得的經驗。」

麥當勞為每一位想成長的夥伴，鋪好一條條專屬道路，讓每個人都能找到最適合自己的舞台。人力資本事業群資深協理陳志豪指出，「對許多年輕人而言，麥當勞是他們的第一份工作，我們也自許要在這個階段，幫助他們建立正確的工作價值觀，麥當勞擁有完整的訓練架構，讓每位加入的員工都能依照自己的學習進度、需求與興趣，選擇合適的課程與成長方向。」

他進一步表示，依據統計，台灣平均每80個人就有1人曾在麥當勞工作過，年齡層從16歲到80多歲都有，「這裡是一個跨世代的職場，我們希望打造多元共融的環境，讓不同身分與角色的同仁，都能在麥當勞找到屬於自己的定位。」

「以人為本」是麥當勞最核心的價值。麥當勞相信，只有員工感到快樂，才能將快樂傳遞給顧客，對許多麥胞而言，這裡不只是工作場所，更像是第二個家，一個為他們鋪好道路、勇敢追夢，並在自己的人生舞台上，閃閃發亮的地方。