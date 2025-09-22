集保結算所「大專生金融就業公益專班」　點亮希望逆轉人生

▲集保結算所公益專班開訓典禮。（圖／集保結算所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

集保結算所主辦「大專生金融就業公益專班」今年邁入第11年，9月20日全國北、中、南、東區計9個專班同步開訓，共有來自29所大專校院457位學生參加，金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員以強韌的心境克服困境，為自己累積知識財富。

陳彥良強調，集保結算所公益專班每年針對市場需求調整課程內容，讓學員能結合理論與實務，提升競爭力，希望學員能充分利用這個機會，增強自我價值並將所學回饋社會，從而創造正向循環，推動金融產業永續發展。

行政院主計總處統計，113年金融與保險業位居各行業平均薪資之冠，每月平均薪資超過10.7萬元，是許多應屆畢業生的理想職業目標。集保結算所董事長林丙輝引用華特．迪士尼的名言：「只要有夢想，你就能做到。」集保結算所長期落實ESG，深耕金融教育，11年來公益專班已高達3,961名學員順利結業，考取金融、資訊、永續、外語等證照近14,000張，亦協助1,500餘名學員就業媒合，其中超過75%進入金融業圓夢。

林丙輝特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，打造完善的金融人才培育路徑，賦予學員金融專業與追夢的勇氣。

114學年度「大專生金融就業公益專班」，課程期間自114年9月至115年3月止，利用週末上課，總計170小時，課程包含金融基礎教育、專業證照、實務專業等，期間提供文具書籍、生活津貼及證照考試報名費等補助，更建立多項學習及就業獎勵機制，讓學員安心學習，積極向上逆轉人生。

