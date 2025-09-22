IEAT攜手VBA「維也納商機研討會」　鎖定維也納、開拓新中東歐

▲IEAT秘書長黃文榮(右)、奧地利台北辦事處處長Christian Helbig(左)與VBA資深經理張曉軍(中)合影留念。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)與維也納商務局(VBA)於本月(18)日共同舉辦「Why Vienna? 透視奧地利布局中歐：維也納商機研討會」。主講人VBA國際招商部亞洲區域經理張曉軍特地自維也納來台，為超過60位台灣企業廠商代表針對維也納作為台商投資經商的優勢與潛力做深入解析，現場座無虛席，展現台灣企業對奧地利市場的高度關注與興趣。

VBA是IEAT甫於今年五月締結的全球第183個姐妹會，雙方隨即展開密切的合作交流。短短數月間，為深化雙邊合作並體現落實締盟後的交流成果，VBA積極與IEAT展開合作，並主動來台推廣維也納各項經貿及地理優勢，進一步協助會員廠商掌握中歐市場的最新趨勢與投資契機，開啟更多元的發展可能。

秘書長黃文榮於開場致詞中表示，目前多數台商仍以北美及西歐市場為主要布局，但隨著美國關稅問題，全球貿易格局開始驟變，台灣企業正積極分散並尋求新的市場商機。在此背景下，奧地利憑藉著位於歐洲核心的地理優勢，成為進入歐洲市場的重要據點；而維也納作為奧地利首都，不僅位於歐洲市場的C位，更是中東歐市場的戰略門戶，突顯在歐洲經貿布局中的關鍵地位。

奧地利台北辦事處處長Christian Helbig補充：「奧地利擁有德國人的工作效率，也保有義大利人的生活愜意。」這句話充分展現了維也納兼具完善投資環境與高品質生活條件的雙重優勢。進入奧地利，即意味著成為歐盟經貿的一份子，享有無貿易壁壘的單一市場優勢，彷彿握有一張「歐洲通行證」。

▲VBA資深經理張曉軍精彩分享維也納於中東歐市場的關鍵核心價值。（圖／IEAT提供）

VBA資深經理張曉軍指出，奧地利擁有穩定中立的政治環境、位於歐洲核心的地理位置，並兼具多元文化的生活氛圍，為台灣企業在歐洲經商的另一選項。在地理位置方面，維也納三小時車程內即可抵達多個歐洲國家首都，並具備便捷的國際機場與中央火車站，成功吸引全球超過350家跨國企業總部赴當地投資及設點。

此外，奧地利作為政治和軍事中立國，結合其中立外交立場及多語言文化的人才背景，不僅突顯其在當前地緣政治趨勢下的戰略地位，也讓維也納成為許多國際重要會議的首選之地。

現場許多廠商關切台商赴當地投資的相關優惠措施。對此，張經理進一步說明，針對外商赴維也納投資政策方面，維也納政府透過「社會夥伴制度（Social Partnership）」建立勞資協商機制，有效避免大規模罷工抗議並維持整體社會和諧，為外商提供穩定的經貿經營環境；在產業方面，維也納積極推動數位科技、生命科學、智慧城市與文化創意等各式新興產業，展現多元發展潛力。Helbig處長更補充說明，奧地利的稅收與台灣差異不大，無論在企業補助或政府輔導等資源上，均名列歐盟與國際排名前段。

此次研討會現場交流氣氛熱絡，多位企業代表更於會後紛紛與張經理交流請益，其中兩家企業，包含設計及資訊科技廠商更明確表示將赴維也納設立中歐據點，再再顯示維也納優異的條件，成功開啟台商前往拓展的濃厚興趣。IEAT與VBA的合作，不僅搭建了專業經貿往來與經驗交流的平台，更展現IEAT在國際網絡的廣度與量能。展望未來，IEAT將持續與VBA攜手合作，積極布局中東歐市場，協助會員企業開拓更多國際市場的新商機！