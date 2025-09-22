台股創高外資反手賣超66億！砍2.2萬張台泥　敲進台新新光金、2檔記憶體股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）創下1295元新高，今（22）日台股終場收在25880.6點，再創歷史新高，外資上周五（19日）轉站賣方後，今日仍持續賣超66.5億元，連續兩天賣超，賣超第一名個股為台泥（1101）賣超2萬2361張，買超第一名為台新新光金（2887）買超1萬8109張。
根據證交所統計，三大法人賣超40.73億元，其中外資賣超66.51億元連2賣，累計賣超224億元；投信賣超51.85億元，連20賣；自營商買超77.62億元，自行買賣部分買超29.08億元，避險操作方面買超48.54億元。
外資買超前十大個股，包括5檔電子股、4檔金融股及1檔傳產股，買超第一名台新新光金(2887)，買超1萬8109張，而記憶體南亞科（2408）、華邦電（2344）分居二、三名，分別張數買超1萬4980張、1萬3719張，第四、第五名為鴻海（2317）、漢翔（2634），分別買超1萬1699張、8857張。
買超第六～十名個股、張數，分別臺企銀（2834）7752張、南電（8046）6594張、彰銀（2801）6343張、國泰金（2882）6086張，以及緯創（3231）5864張。
外資賣超前十大個股，包括6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股，賣超第一名為台泥，調節2萬2361張，國巨*（2327）、旺宏（2337）分居二、三名，賣超2萬1216張、1萬2351張，長榮（2603）、聯電（2303）分居賣超第四、五名，賣超張數1萬482張以及1萬468張。
賣超第六～十名個股、張數分別陽明（2609）1萬178張、友達（2409）8822張、光寶科（2301）8259張、群創（3481）8156張，以及中信金（2891）6283張。
