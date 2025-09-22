基隆港務分公司「衣心衣意，港愛馨傳」　500件衣物捐贈予勵馨

▲基隆港務分公司林健明主任秘書(右三)致贈愛心衣物，由勵馨社會福利事業基金會洪雅莉主任(左二)、黃麗香經理(左一)代表受贈。（圖／基隆港務分公司）
記者張佩芬／台北報導
響應永續經營與循環經濟理念，台灣港務公司基隆分公司今(22)日下午2時前往勵馨社會福利事業基金會，舉行愛心衣物捐贈儀式，由基隆分公司林健明主任秘書代表致贈衣物，勵馨基金會新北分事務所洪雅莉主任、勵馨新北愛馨物資分享中心黃麗香經理代表受贈，同時回贈感謝狀，場面溫馨。
林健明表示，港務公司秉持「樂善好施、關懷社會」的精神，號召同仁共同響應公益行動，本次共募集13箱、約500件衣物，全數捐贈予勵馨社會福利事業基金會。
未來除持續深耕本業發展外，積極鼓勵企業投入社會公益，希望藉由此次活動拋磚引玉，號召更多人投入善循環的行列，讓有限資源發揮最大價值，持續傳遞溫暖與希望，讓愛延續不止息。
勵馨基金會除感謝基隆分公司全體同仁的愛心，以行動來回應聯合國永續發展目標外，更實際與勵馨基金會一起協助有需要的婦女兒少，為受暴婦幼帶來更多溫暖與支持，共創友善社會。
該公司表示，此次活動不僅展現港務同仁的愛心與凝聚力，也呼應聯合國永續發展目標(SDGs)中「SDG12 責任消費與生產」及「SDG1 終結貧窮」。透過衣物回收再利用，不僅減少廢棄物及溫室氣體排放，更將愛心化為實際行動，支持更多社會弱勢族群。
讀者迴響