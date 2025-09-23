ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

▲▼ 苗栗,後龍房市,大矽谷,力積電,科學園區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲力積電今帶量攻漲停。（圖／記者陳筱惠攝）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體市場景氣回溫，類股族群成為近期盤面交投的重心，華邦電（2344）8月轉虧為盈，領軍上攻，記憶體代工力積電（6770）直奔23.45元漲停價位，表現最為強勢。

記憶體產品在第四季DRAM與NAND合約價可望上漲15～20%，而DDR4現貨價同步走強，市場湧現追價買盤，華邦電（2344）領軍上攻，昨公告8月每股稅後盈餘0.16元，這是該公司連續虧損3季之後，出現單月獲利，激勵今股價以35元開出，早盤最高達36.2元、漲幅逾5.7%，開盤一個小時，成交量達24萬多張，成為上市成交量最大個股。

至於其他記憶體類股，包括代工力積電（6770）直奔23.45元漲停價位，表現最為強勢，成交量達18萬多張，旺宏（2337）跟進上攻漲幅4%多。

記憶體報價回春，大摩對四大台系記憶體股看法轉趨正面，上調群聯（8299）、華邦電股價預期，同時升評旺宏、南亞科（2408）評等，而外資買盤持續回補，近五個交易日連續敲進華邦電16.1萬張，股價從9月4日20.5元，上攻到今日36.2元波段新高，漲幅達76%。

由於近期股價波動劇烈，華邦電昨（22）日應主管機關要求，公布自結8月獲利自結數，單月歸屬母公司業主淨利7.22億元，每股稅後盈餘0.16元，連續虧損三季之後，8月轉為獲利。
 

