飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

國際金價頻頻創高，銀樓今（23）日剛開門掛牌每錢喊上14110元，踏進「1萬4」大關，隨時刷新天價，銀樓老闆下豪語說：「拿8兩黃金來賣，我保證可抱走百萬元。」

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，去年10月底黃金衝破每錢「1萬1」時就有不少人緊張「下車」，想不到金價持續走高，這波急漲下雖出現零星回售，但交易量並不大。

「昨天下午就有人小額回售，已有少數人拿個8兩黃金來賣，輕鬆拿回7位數，再漲下去拿3公斤以上黃金變現拿8位數。」石文信觀察。

石文信指出，早年金價不高，各家私藏的黃金，最少都有10兩以上，現在金價上漲，家庭財富也都往上走。

銀樓老闆觀察，早期黃金1錢2000元以下隨手買來餽贈準備的儲存量不少，隨便一個戒指5錢、手鏈2兩，現在實心黃金放在小布包裡都超過百萬元。

石文信回憶，早年1錢800元時，曾有豬肉攤老闆買2台斤的黃金做巨粗的項鏈，客人扔了30萬多交易，買了35兩的重量，現在這一條價值500萬以上了。

「9位數變現我也準備好了，我們吃得起。」不具名的大型銀樓老闆表示，國際盤買氣很強，電腦敲單，去化很容易，後市還能再漲。