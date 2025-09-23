ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元誕生

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）跳空上攻1340元新高價位，今（23）日台股過關斬將，站上26000點，一口氣突破26100點、26200點、26300點整數關卡，而台股基金淨值王統一全天候基金在昨（22）日站上400元大關，創下台股淨值最高紀錄。

▲▼統一投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

統一全天候基金繼去年淨值攀上300元後，相隔僅一年多便再創新高，昨日(9/22)淨值正式站上400元大關，刷新台灣基金史上的淨值最高紀錄，且包含淨值王統一全天候基金在內，統一投信旗下多達7檔淨值百元以上的基金，分別統一全天候、統一奔騰基金、統一黑馬基金、統一龍馬基金、統一經建基金、統一大滿貫基金等。

「基金淨值王」統一全天候基金於1994年問世，當時發行價為10元，近兩年來(2024、2025年)，統一全天候基金連續為台灣基金市場締造首檔淨值達300元、首檔淨值達400元的重要里程碑，協助長期持有的投資人朝資產增值的目標邁進。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，在優先考量風險的前提下，布局將首選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流。短期內，觀察部分AI供應鏈個股評價衝高，投資組合將進行結構調整，並逐步加碼基期較低的電子上游材料；中長期而言，則看好AI軟體及算力供應鏈將持續扮演推動市場的主動力，若遇回檔反而可視為中長線投資布局的良機。
 

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元誕生

2025-09-23

