台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

▲台積電牽動台股漲跌。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）領軍，今（23）日台股上漲366.77點，以26247.37點作收，續創新高，群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電占台股權重已達38～39%，下次法說召開之際，法人圈才會進行評等、目標價調整，現階段技術面操作為依歸、指數不預設高點，一旦月線、年線出現24%正乘離率，就要小心短線是否過熱。

今日台積電跳空上漲3.47%，以1340元新高作收，蔡明彥分析，隨著台積電占台股權重攀升，對於大盤漲、跌影響性更甚以往，由於其在2奈米製程領先地位，而客戶囊括主要晶片大廠，這也成為獲利成長動能來源，就近期評估數字來看，2027年每股獲利有機會達82元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲利前景明朗，加上占台股權重逼近4成，蔡明彥說，一旦國際熱錢要買台股，必然不會棄台積電而不買，因為沒有它，就少了輸掉4成指數，就新冠疫情以來，台積電上升軌道來分析，台積電下個階段壓力區落在1400元。

以台積電、台股類股輪表現，以及基本面來看，目前台股尚未出現盤頭跡象，蔡明彥建議，投資人「不必預設指數高點、技術面操作，以及善設停損停利點」，接下來不妨觀察8月外銷出口數據，以及台積電10月中旬法說，一旦台積電第三季財報出爐，或是對於未來接單給出更明確數據，市場才會進行目標價、評等調整，而台積電目標價區間，則會影響大盤指數水位。

蔡明彥表示，之於台股指數，的確是台積電一個人武林，在這一波AI浪潮下，美國科技大廠都在「梭哈」卡位，而今年4大CSP（雲端服務供應商）平均資本支出成長率達5成，而明年成長率也有25～26%之多，這都是支撐AI族群獲利關鍵。

