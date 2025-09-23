台股創高外資買超123億！狂進鴻海逾5萬張最多　3檔拋售逾2萬張

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（23）日創收盤新高，外資買超123億餘元，大買電子股，買超前3位依序是鴻海（2317）、力積電（6770）與聯電（2303），至於賣超前3名則有南亞（1303）、凱基金（2883）與台泥（1101）。
台股今日大漲366.77點，收在26247.37點，三大法人合計買超123.64億元，其中自營商買超32.05億元，投信賣超14.79億元，外資及陸資買超106.38億元。
外資今日買超前10大個股，依序為鴻海5萬422張、力積電3萬8278張、聯電3萬8199張、台新新光金（2887）3萬6982張、廣達（2382）1萬7534張、華邦電（2344）1萬6151張、緯創（3231）1萬4737張、英業達（2356）9807張、東元（1504）9142張、日月光投控（3711）8762張。
外資周二賣超前10大個股，依序為南亞2萬6347張、凱基金2萬6304張、台泥2萬493張、佳能（2374）1萬5428張、仁寶（2324）1萬2178張、台玻（1802）1萬1550張、旺宏（2337）9123張、亞航（2630）8833張、玉山金（2884）8656張、漢翔（2634）8403張。
讀者迴響