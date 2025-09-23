賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

總統賴清德向外宣告「月薪5萬元以下明年免繳稅」引發熱議，政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任陳國樑向《ETtoday》表示，總統此言「輕率、不恰當」，直批「減稅不能當政績，若只會拿推動有感減稅來當政績，那誰都能當總統了！」

賴清德日前指出，從明年5月報稅開始，若年薪約62.6萬元以下（直接除以12，換算每月所得逾5萬元），將完全免繳所得稅，這項政策將由「前1%高收入族群」承擔更多稅收。在此之前，行政院長卓榮泰所言「明年租屋居住的單身青年年所得在62.6萬以下、可以免繳所得稅」。

學者認為，總統直接拆解62.6除以12等於5萬以下不用繳稅，容易讓人誤解。

總統隨口說出「月薪5 萬元以下免稅」，但年輕人試算「年所得」可能還會包括年終獎金、股票股利所得，超過60萬元甚多，且如果沒有租屋事實，無法享有至少18萬元的租屋扣抵稅額，還是要繳稅，已有人笑稱，個人目前月薪5萬以下，如果還是要繳稅，要請總統幫忙繳。

陳國樑認為，政府的責任應該讓人民富有並足以負擔40%高所得稅，而不是將物價衝過頭被迫對應調整的減稅措施視為政績。

「如果薪水沒到5萬元，要交稅時，怎麼辦？要說總統騙人嗎？」陳國樑表示，賴清德在宣傳綜所稅觀念時，一大堆設算沒有說清楚，財政部把減稅當成政績提供給總統，然後總統再自行濃縮宣揚，實在不恰當「輕率、容易造成誤會」。

陳國樑反問：「有誰不想交40%的稅？」重點是沒有那麼所得能夠交稅，政府應該要讓大家意識到繳稅的義意。

陳國樑表示，免稅額、扣除額因應通貨膨脹調升而提高，這是在民眾感受到物價壓力以後，政府才出手酌調免稅額，以此做政績，但其實根本是「小確不幸」而不是官員口中的小確幸。

「三流的稅收代表三流的政府！」陳國樑提醒，如果政府以減稅為榮當政績，拿來做宣傳實在太輕率，他更直批，「若只會拿推動有感減稅來當政績，那誰都能當總統了！」

另外，陳國樑指出，目前稅制有「個人稅變輕，企業稅繳稅愈來愈重」的現象，需要特別注意。

陳國樑指出，稅制上「減個人稅、加重企業稅」，會讓我們不知道誰真正交了稅，如果企業以提高價格或剝削員工的方式獲利與繳稅，「羊毛出在羊身上，被宰的羊不知道自己被宰了。」政府在各項稅收掌握和說明，需要更仔細。

陳國樑感嘆，康熙「永不加賦」，大清也不過276年的國祚；堂堂總統一國之尊卻當成了一個稅官，「其氣小矣！」