一周上班6天　北漂妹壓力大「失眠、暴瘦」！1原因不敢離職

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲原PO想撐到半年再離職。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

換工作是每個職場人士都會面臨的問題，一名網友表示，去年研究所畢業後進入外商公司，卻在任職不到半年就已經「身心俱疲」，不僅每天都要加班，就連周六都不能好好休息，睡眠品質越來越差，擔心工作時間太短會影響履歷，想撐完半年再離職，對此，網友勸她離職，「做到影響身體健康，就不該繼續了。」

女網友在Dcard發文，去年研究所畢業後，就到外商公司工作，這也是她的第一份工作，業務量龐大且期限壓力沉重，不僅每天都要加班，甚至週末也得進辦公室。長期下來，身心靈出現狀況，半夜常常醒來，靠褪黑激素入睡的劑量越來越高，體重也快速下滑。

她原本打算至少撐兩年再離職，但如今身體狀況亮紅燈，讓她不得不思考是否提前離開，也擔心回南部家鄉工作不好找，「想說至少撐半年再離職，因為擔心第一份工作時間太短對履歷不好，想問究竟工作期間太短對履歷有多少影響？另一方面也是擔心南部本來就不如北部好找工作。」

對此，網友強調身體健康最重要，「在不嚴重影響經濟狀況下，我認為就不太該繼續了」、「我第一份工作剛做一個多月發現裡面環境很惡劣，也準備要走了」、「不要讓壓力變成妳的病歷」。

也有過來人指出，只要解釋清楚，通常新公司不會太在意，「我一開始離職，也會很擔心會不會影響履歷，不過在面試時，我都實話說前公司制度不合理，新公司聽到實際狀況後，也覺得我當時不宜久留」、「離職解釋清楚的話，我認為是不太會影響，我在系統廠工作大約一個月，覺得部門的風氣跟工作內容不適合自己，果斷離職，離職後大概一個月就找到不錯的工作了」。

工時壓力外商公司研究所畢業撐半年離職

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

