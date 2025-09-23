打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

▲以獨特的劍道管理哲學，打造果汁王國，蘇州鮮活飲品的品牌故事、同時也是黃國晃的西進傳奇。（資料照／鮮活果汁提供）



記者潘姿吟／綜合報導

據聞，昆山的蘇州鮮活飲品廠區有一項特殊規定：每天上午七點開始，700多名員工中的所有男性必須進行劍道晨練。這家全中國最大的手搖飲果汁供應商，背後是一段關於堅持與信念的台商傳奇。

1990年代，改革開放浪潮席捲中國大陸。當時年僅29歲的嘉義高職老師黃國晃，看見13億人口背後龐大的內需商機，毅然辭去穩定教職，於1998年踏上西進創業之路，專注生產現調果汁原料。初到當地，他觀察到公共交通擁擠甚至乘客互相推擠的現象，這讓他更加確信中國經濟正在快速起飛，也堅定了自己要搭上發展列車的決心。

29歲棄教西進的關鍵決定

在市場切入點上，黃國晃看見台灣飲料連鎖品牌於1997年在中國大陸展店迅速突破千家，但他沒有選擇開店，而是鎖定原物料供應。因此，轉而選擇相對簡單的原物料供應業務，相較之下，原物料供應更能掌握長期優勢，這個策略看似保守，卻展現了他的商業判斷力。

為了快速打開市場，他採取激進的價格策略：當時鳳梨濃縮原漿市價每公斤約25元人民幣，他以10元低價搶市，比同業便宜6成。結果第一張訂單就達到十多萬元人民幣，成功奠定了立足基礎。

獨特的劍道管理哲學

黃國晃的劍道背景成為企業文化的核心。他身高180公分，是劍道6段高手，13歲開始習劍，深知真正的武藝在於基本功與沉穩心境。這種精神被帶入企業管理，形成獨特的「全員練劍」制度：男性員工必須練劍道、女性則練外丹功。

這種紀律哲學轉化為標準化管理，例如：研發人員必須通過味覺測驗，能分辨酸甜度差異不到1%的細微變化；司機必須熟記最有效率的路線，確保掌握最有效率的運送路徑。

投資品質帶來突破契機

在產品策略上，當市場普遍採用成本較低的香精果汁時，黃國晃選擇投資成本高出數倍的濃縮果汁生產線。每條產線需要投資100萬元人民幣，對當時的公司而言是沉重的壓力。這項投資在2009年獲得回報，蘇州鮮活飲品成為全中國第一間能標準化餐飲果汁的廠商。

2010年上海世博會更成為關鍵轉捩點，由於他們在標準化產線與衛生條件上的前期投資，順利通過奧運規格的審查標準，成功供應整個場館70%的果汁需求。

世博會的成功，建立了聲譽、吸引當地餐飲品牌主動尋求合作，推動公司營收連續兩年成長超過30%，確立了中國大陸最大果汁供應商的市場地位。

深耕中國內需市場

外界普遍以為蘇州鮮活飲品主要服務台商客戶，但實際上超過700家客戶中，本土企業比例高達九9成。成功切入內需市場，關鍵在於「服務增值」。黃國晃經常蒐集各大成功品牌案例，整理成簡報提供客戶參考。雖然資訊網路上都能找到，但他提前準備並精心包裝的態度，讓客戶感受到專業與貼心，此外，他也積極經營政府關係，例如與昆山市姜杭村合作藍莓園計畫，並與當地學校建立產學交流，藉此回應政策、鞏固信任。

團隊凝聚力的實戰考驗

2008 年，中國大陸南方雪災成為蘇州鮮活飲品發展史上的重大挑戰。這場災損高達 1,500 億元人民幣，公司工廠屋頂也因積雪壓垮而一度面臨倒閉危機。然而，雪勢稍緩的第一天，員工自發回到工廠清理積雪，展現出團隊凝聚力與企業忠誠。這股力量，正是劍道精神在組織中的體現，也讓公司成功度過險境。

危機之後，蘇州鮮活飲品逐步壯大，從一家小型供應商成長為中國最大的果汁原料商。隨著新茶飲市場突破千億元人民幣規模、消費速度驚人（平均每秒售出 4.5 杯飲品），公司順利打入「蜜雪冰城」、「茶救星球」等知名品牌的供應鏈，更進一步服務餐飲烤肉業龍頭「內蒙古九田家」。歷經30多年的深耕，蘇州鮮活飲品從一家小型供應商，發展為中國大陸最大果汁原料商，打入「蜜雪冰城」、「茶救星球」等知名品牌供應鏈，甚至服務餐飲烤肉龍頭「內蒙古九田家」。2012年9月5日回台上櫃，2024年營收超過40億元，曾長期穩坐食品類股股后。

從嘉義高職教師身份，到成為海峽兩岸的果汁供應鏈的領導者，黃國晃用 30 年時間打造出年營收超過 40 億元的商業版圖，成為台灣食品產業的亮眼標的。這些數字背後，反映的是他對品質的堅持、對市場的深耕，以及對團隊的持續培養。

黃國晃的故事證明，在快速變遷的商業環境中，唯有扎實的基本功與持之以恆的精神，才能創造出經得起時間考驗的成就。

蘇州鮮活飲品檔案



• 1998江蘇省昆山市成立，廣西百色農產園區種植供應多樣芒果品種

• 台灣現況：鮮活果汁-KY (1256.TW) ，2024年營收：超過40億元

• 主要業務：濃縮果汁、果粉與果粒

•《2024中國新茶飲供應鏈白皮書》瞄準新茶飲破千億人民幣市場規模、每秒4.5杯飲品售出

• 供應知名品牌「蜜雪冰城」、「茶救星球」、中國餐飲烤肉業第一梯隊「內蒙古九田家」

• 2025台灣成立子公司，2026 H2預計量產