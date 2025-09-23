快訊／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

▲美股開盤，台積電ADR漲3.25％。（圖／路透）
記者柯沛辰／綜合報導
外傳台積電2奈米客戶激增到 15 家，成為高效能運算 （HPC）與 AI 成主力。美股23日開盤，道瓊指數漲0.14%，標普500指數跌0.02%，那斯達克指數跌0.05%。其中，特斯拉 (TSLA.O) 開漲1.08%，英特爾 (INTC.O) 漲0.56%，台積電ADR漲3.25%，輝達開跌1.13%。
不過，美股大型科技股開盤後普遍走低。蘋果（AAPL）開盤報255.88美元，最新報256.02美元，下跌0.06美元，跌幅0.02%；Google母公司Alphabet（GOOG）開盤253.65美元，股價回落至252.08美元，下跌0.80美元，跌幅0.32%。Meta（META）報761.23美元，下跌3.92美元，跌幅0.51%。
其他科技巨頭也走弱。亞馬遜（AMZN）股價大跌4.94美元至222.69美元，跌幅2.17%；Netflix（NFLX）下滑2.51美元至1,224.86美元，跌幅0.20%；微軟（MSFT）股價報510.78美元，下跌3.67美元，跌幅0.71%。
根據晶圓檢測設備製造商科磊（KLA）財務長 Bren Higgins透露，台積電已經獲得了15個2奈米製程客戶，其中約10家來自高效能運算（HPC）領域。
