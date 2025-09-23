快訊／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

台積電一個人武林！ 老手示警：一訊號出現提防短線過熱

台積電（2330）領軍，今（23）日台股上漲366.77點，以26247.37點作收，續創新高，群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電占台股權重已達38～39%，下次法說召開之際，法人圈才會進行評等、目標價調整，現階段技術面操作為依歸、指數不預設高點，一旦月線、年線出現24%正乘離率，就要小心短線是否過熱。

台股創高外資買超123億！狂進鴻海逾5萬張最多 3檔拋售逾2萬張

台股今（23）日創收盤新高，外資買超123億餘元，大買電子股，買超前3位依序是鴻海（2317）、力積電（6770）與聯電（2303），至於賣超前3名則有南亞（1303）、凱基金（2883）與台泥（1101）。

金管會鬆綁上櫃信用交易刪除3限制 40家公司受惠

因應上市櫃掛牌條件多元化，金管會修正「有價證券得為融資融券標準」相關條文，將上櫃股票得為融資融券標準調整放寬為與上市股票一致，刪除設立年限、實收資本額及獲利能力標準之條件，統計到8月底約有40家上櫃公司適用。

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」 學者批：輕率發言！減稅不能當政績

總統賴清德向外宣告「月薪5萬元以下明年免繳稅」引發熱議，政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任陳國樑向《ETtoday》表示，總統此言「輕率、不恰當」，直批「減稅不能當政績，若只會拿推動有感減稅來當政績，那誰都能當總統了！」

飾金飆每錢14110元驚驚漲 銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

國際金價頻頻創高，銀樓今（23）日剛開門掛牌每錢喊上14110元，踏進「1萬4」大關，隨時刷新天價，銀樓老闆下豪語「拿8兩黃金來賣，我保證可抱走百萬元。

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料 財部急尋

今年7-8月統一發票將在25日（周四）開出最新獎號，不過財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。

輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」 點名對7公司不利

輝達22日宣布砸1,000億美元與OpenAI進行戰略合作，激勵美股再創高。資深半導體分析師陸行之在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文分析指出，無止盡AI投資循環，讓泡泡愈吹越大，包括他自己在內的大部分投資人都沒見過，越來越難判斷其轉折點，更點名7家廠商恐怕特別不利。

亞洲股市大吸金！年度漲幅8年來首跑贏美股 低估值受青睞

台韓日股市近期紛創下新高，根據《彭博》報導，分析師認為，亞洲股市受益於更低估值和美國資產的轉移將繼續超越美國股市，而美元走弱也進一步提高了亞洲股市的吸引力。

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高 台股基金首檔淨值站上400元

台積電（2330）跳空上攻1340元新高價位，今（23）日台股過關斬將，站上26000點，一口氣突破26100點、26200點、26300點整數關卡，而台股基金淨值王統一全天候基金在昨（22）日站上400元大關，創下台股淨值最高紀錄。

輝達入股英特爾 聯發科遭美系外資下修評等、目標價逾1成

輝達（NVIDIA）重磅入股英特爾（INTEL），恐衝擊聯發科（2454）基於Arm設計的N1X在AI/遊戲PC領域的市佔率，美系外資調降聯發科評等至「中立」下修目標價從1800元調降至1588元，調幅11%。