WCI運價指數創21個月新低　謝志堅：船公司未來勝負看船隊佈局

▲供應鏈快速移轉，船公司船隊佈局為勝負關鍵。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)上周四(18日)跌破2000美元，為1913美元，跌幅6%，創21個月新低；上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)單周跌幅14.3%，創疫情以來新低。陽明海運前董事長謝志堅指出，美國對等關稅與船噸過剩是主要影響因素，未來備受看好的兩大製造中心是東南亞與非洲，船公司的船隊布局，將是勝負關鍵。

謝志堅指出，今年上半年中國對美出口金額減少約10%，但是對非洲成長21%、對印度成長14%、對東南亞成長13%、對歐洲成長6.9%。從艙位供給來看，今年1-9月中國和美國之間減少1.2%，歐洲線增加3.8%、亞洲線增4.6%、拉美線增7.1%、非洲線增30.9%。

在今年上半年，以亞洲區間航線主力的德翔海運、山東海豐與新加坡海領船務等業績都有好表現，估計下半年東南亞出口會有更好表現，接下來就看11月中以前的中美貿易談判結果。

謝志堅分析，估計今年年底或明年初，美國進口商就需要開始補庫存，如果中國大陸目前的30%關稅被提高，美國進口商一定會調整採購地，船公司船隊佈署必須能跟得上供應鏈移轉速度。

今年3-6月東南亞對美出口首度超越中國大陸，除了東南亞，非洲估計是未來非常重要的製造中心，供應鏈正在重組，而我國貨櫃三雄歐美線佔比高，會變得特別辛苦，必須迎頭趕上。

從運價來看，歐美線已經跌至成本線上下，但是其他航線多數都還維持良好運價，船公司必須積極開拓新藍海，才能維持獲利或減少虧損，不過摩根估計明年紅海危機會解除可能性高，如果真的解除，船隻免繞好望角釋出的運力約有9%，加上明年新造船增加的約4%運力拉高到13%，船噸過剩情形會非常嚴重。